15 больших писателей, которые не получали Нобелевскую премию: Толстой, Толкин и другие
Нобелевскую премию по литературе выигрывали великие писатели: Бернард Шоу, Томас Манн, Эрнест Хемингуэй, Иван Бунин и другие. Есть также и неожиданные лауреаты (например, Уинстон Черчилль и Боб Дилан). Но куда больше важных писателей, которые так и не получили Нобелевский приз.
Лев Толстой
Есть легенда, что Толстой отказался от Нобелевской премии. Но это не совсем так. Толстой лишь дистанцировался от нее, когда узнал, что его номинируют. Он не хотел и получать ее, и демонстративно отказываться.
Марк Твен
Был номинирован в 1907 году. Но тогда выиграл другой классик – Редьярд Киплинг.
Хорхе Луис Борхес
Популярное объяснение – Борхес не получил Нобелевку из-за симпатии к Пиночету.
Джеймс Джойс
Четыре ирландских автора выигрывали Нобелевскую премию, но автор «Улисса» почему-то не получил.
Антон Чехов
Чехов умер спустя три года после того, как вручается премия. Посмертно она не вручается.
Владимир Набоков
Несколько раз номинировался, но так и не получил премию.
Джон Толкин
Нобелевский комитет номинировал Толкина в 1961 году, но назвал его прозу «не высшего класса».
Марсель Пруст
«В поисках утраченного времени» не стали веской причиной для приза.
Джордж Оруэлл
Один из главных авторов ХХ века тоже не попал в список лучших писателей.
Салман Рушди
Острый и важный автор современности традиционно входит в число кандидатов на премию. Но пока еще не сложилось.
Эзра Паунд
Паунд – большой поэт, который был кандидатом на приз. Но все изменила его симпатия к Муссолини.
Чинуа Ачебе
Главный писатель Нигерии не получил премию, и это один из поводов критиковать Нобелевский комитет за узость взглядов. Но четырех авторов из Африки он все же наградил.
Генрик Ибсен
Главный драматург времени не получил премию и подтвердил правило: Нобелевский комитет не очень любит драматургов.
Вирджиния Вульф
16 женщин получали Нобелевскую премию по литературе, и очень странно, что среди них нет Вульф.
Герберт Уэллс
Номинировался четыре раза, но не получал премию – Нобелевский комитет не любит слишком популярных писателей.