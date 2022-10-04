Как устроена Нобелевская премия: кто выбирает номинантов и лауреатов, чем отличаются категории и принцип голосования

Как стать номинантом Нобелевской премии – кто и когда их выбирает

Надо знать два ключевых факта: на Нобелевскую премию нельзя выдвинуться самостоятельно, а список номинантов за конкретный год может быть обнародован только через 50 лет. Нобелевский комитет приглашает кандидатов, которые и должны составить списки для выдвижения. Обычно формируется общий документ из 250-300 имен. Он окончательно готов уже к началу февраля.

За каждую премию отвечает определенный орган. В иерархии он стоит выше Нобелевского комитета – сам комитет им и назначается. На сайте Нобелевской премии есть список таких органов, ответственных за каждое направление. Отдельное: Шведская королевская академия наук выбирает лауреатов в области экономических наук. Премия называется Sveriges Riksbank.

Вот организации, которые отвечают за Нобелевские премии: