Как устроена Нобелевская премия: кто выбирает номинантов и лауреатов, чем отличаются категории и принцип голосования
Альфред Нобель говорил, что Нобелевская премия должна присуждаться тем, кто принес наибольшую пользу человечеству. С 1901 года Нобелевская премия вручается в пяти основных номинациях: медицина (или физиология), физика, химия, литература, мир. Дополнительно с 1969-го награждаются лауреаты в области экономических наук – все происходит по тем же принципам.
В 2022 году каждый лауреат Нобелевской премии получает медаль, диплом и чек на 900 тысяч долларов.
Как стать номинантом Нобелевской премии – кто и когда их выбирает
Надо знать два ключевых факта: на Нобелевскую премию нельзя выдвинуться самостоятельно, а список номинантов за конкретный год может быть обнародован только через 50 лет. Нобелевский комитет приглашает кандидатов, которые и должны составить списки для выдвижения. Обычно формируется общий документ из 250-300 имен. Он окончательно готов уже к началу февраля.
За каждую премию отвечает определенный орган. В иерархии он стоит выше Нобелевского комитета – сам комитет им и назначается. На сайте Нобелевской премии есть список таких органов, ответственных за каждое направление. Отдельное: Шведская королевская академия наук выбирает лауреатов в области экономических наук. Премия называется Sveriges Riksbank.
Вот организации, которые отвечают за Нобелевские премии:
- Шведская королевская академия наук – физика и химия;
- Каролинский институт – медицина/физиология;
- Шведская академия Нобелевской премии по литературе – литература;
- Комитет из пяти человек, выбранный парламентом Норвегии – мир.
Как стать номинантом Нобелевской премии – полный список шагов:
- Ответственный орган выбирает комитет для определенной области.
- Комитет определяет кандидатов – у них есть право выбора номинантов.
- Кандидаты определяют номинантов и к февралю делают их список.
- Комитет консультируется со специалистами и составляет отчет по номинантам.
Нобелевский комитет строго подходит к выбору кандидатов с правом голоса. Для них существуют специальные законы и категории. Например, кандидатами в области физики могут стать лауреаты Нобелевской премии, ученые, профессора наук из разных стран, члены Шведской академии наук, члены самого Нобелевского комитета. Академия наук может обратиться еще и к любым ученым.
The New York Times отдельно пояснял факт про 50-летний срок. Под него вместе с номинантами попадают и те, кто их отбирал. Reuters объяснял детали по выбору номинантов на Нобелевскую премию мира. Норвежский парламент отбирает состав из пяти политиков-пенсионеров. Они собираются на обсуждение номинантов раз в месяц. Их дают квалифицированные специалисты.
Выбор номинантов на Нобелевскую премию мира отличается от других премий. Если в других премиях кандидаты заполняют формы с номинантами, то здесь четко прописаны отвечающие за это люди. Например, туда входят члены Международного арбитражного суда в Гааге, действующие и бывшие члены Нобелевского комитета, члены парламентов и правительств.
Sveriges Riksbank – это не Нобелевская премия. Пояснение об этом есть на официальном сайте Нобелевской премии. Она присуждается в память об Альфреде Нобеле. Sveriges Riksbank отличается от Нобелевской премии по статусу, но сохраняет все принципы формата. Поэтому и там для выбора номинантов нужны кандидаты от Комитета по премиям экономических наук.
Как устроено голосование за Нобелевскую премию – кто отвечает за выбор лауреата
Нобелевская премия мира – единственная награда, за которую отвечает Норвегия. С 1936 года членам комитета запрещено представлять действующее правительство. Считается, что так они становятся менее зависимыми от политической повестки. Нобелевский комитет Норвегии может добавить людей в полученный список номинантов. Позже он сокращается до 20 номинантов.
Важно: Нобелевскую премию мира может выиграть не только человек. Международный комитет Красного Креста получал ее трижды (последний раз – в 1963-м). За выбор лауреата отвечают те самые выборные члены комитета. У них есть председатель, все выбираются сроком на шесть лет. Поэтому список текущих членов комитета открыт и доступен на сайте Нобелевской премии.
Сайт Нобелевской премии раскрыл число номинантов на премию мира в 2022 году – их 343: 251 человек и 92 организации. Рекорд по числу номинантов – 376 (2016). Сами номинанты даже не знают, что были номинированы на Нобелевскую премию. Никакие уведомления об этом им не приходят. Церемония награждения проходит в декабре, а оглашение лауреатов – в октябре.
Нобелевские комитеты по каждой категории обычно состоят из пяти человек. Туда могут входить дополнительные люди с правом голоса – все фиксировано только в категории мира. Нобелевские комитеты в медицине, химии, физике и литературе дают только рекомендации по номинантам с полным отчетом по ним. Они не выбирают лауреата – решение принимает ответственный орган.
Ответственные органы выбирают из ограниченного списка номинантов, которые прошли через все фильтры комитетов. Сами органы отличаются между собой. Шведская академия Нобелевской премии по литературе включает в себя 18 членов с пожизненным правом голоса. Они взаимодействуют с Нобелевским комитетом и даже утверждают предварительных номинантов.
Интересно, что лауреат Нобелевской премии по литературе выбирается из пяти приоритетных номинантов. Для победы человек должен набрать не менее половины голосов. В любой категории итоговый выбор лауреата Нобелевской премии не подлежит обжалованию. Но чаще всего он определяется обычным большинством голосов. Так происходит и на Sveriges Riksbank.
Число людей в ответственном органе может различаться – отсюда и разное количество голосов за кандидатов в различных категориях. Нобелевская ассамблея Каролинского института состоит сразу из 50 человек – именно они голосуют за победителя в области медицины. Интересно, что еще никому не удавалось выиграть Нобелевскую премию в этой категории дважды.
Формально Нобелевская премия не может быть присуждена посмертно. До 1974 года человек награждался после смерти, если до февраля попадал в список номинантов. Потом у этого правила появилось пояснение: только если лауреат умер уже после объявления победителя, премия остается за ним. За все время однажды премию получил погибший ученый – с отходом от правил.
Эту историю подробно рассказывал The Guardian. В 2011 году одним из обладателей Нобелевской премии по медицине стал Ральф Штейман. Он умер за несколько дней до объявления победителей. Нобелевская ассамблея Каролинского института не знала, потому что заранее не информирует победителей. Но оставила премию за Штейманом: «Он выиграл добросовестно».
Можно ли выиграть Нобелевскую премию в нескольких категориях? Правилами это не запрещено. Только четыре человека в истории получали Нобелевскую премию более одного раза. Мария Склодовская-Кюри сделала это первой в области физики и химии. Остальные: Лайнус Полинг (химия и мир), Джон Бардин (две премии по физике), Фредерик Сенгер (две премии по химии).
Мы упоминали, что лауреат Нобелевской премии награждается дипломом медалью и денежной наградой. Почти всегда медали различаются между собой дизайном – только по физике и химии выглядят абсолютно одинаковыми. С 1980 года медали изготавливаются из 18-каратного переработанного золота. Мастерская Андерса Эрикссона готовит для них специальные футляры.