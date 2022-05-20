Что критики говорят про фильм Серебренникова «Жена Чайковского»: хвалят актеров и оператора, ругают за перегруженность и вычурность
17 мая во Франции стартовал Каннский кинофестиваль. На нем уже показали работу единственного в этом году российского режиссера в основной программе – «Жену Чайковского» Кирилла Серебренникова. Рассказываем, что думают критики о картине.
Отмечают актрису Алену Михайлову и оператора Владислава Опельянца
Михайлова играет Антонину Милюкову – жену Чайковского. Именно с ее точки зрения и рассказана история брака, в котором она по любви выходит замуж за композитора, но не может быть с ним из-за его гомосексуальности.
Антонине отведена центральная роль в истории – именно через ее фигуру раскрывается «мучительная» история «супружеских страданий», пишут критики. Михайлова создает персонажа, который из-за преданности мужу разрушает собственную жизнь и постепенно теряет рассудок.
Опельянц в прошлом году получил награду в Каннах за «Петровых в гриппе». Теперь критики снова отмечают его работу – но уже с другим фильмом Серебренникова. Во многих рецензиях говорится о сильной визуальной составляющей фильма и его атмосфере, в которой реальность путается с вымыслом по мере развития психического заболевания у Антонины.
Среди основных недостатков – продолжительность и тяжесть
В большинстве рецензий отмечена постановка и исполнение, но о самой истории и драматургии критики либо высказываются сдержанно, либо высказываются негативно. Из рецензий следует, что фильм тяжело воспринимать. Зрители не всегда чувствуют напряжение между главной героиней и другими персонажами, а ее мотивация не всегда ясна – из-за этого воспринимать 145 минут фильма сложно.
Несколько рецензий – главные мысли и цитаты
Screen Daily, Джонатан Ромни
Автор назвал фильм «визуально виртуозным», отметил игру Алены Михайловой («завораживающе напряженная роль») и некоторые «захватывающе стилизованные моменты», но в целом отзыв скорее негативный.
Критик считает «Жену Чайковского» «самым амбициозным» фильмом Серебренникова, но не тем, что может найти отклик на международном уровне. Картина получилась «тяжеловесной и перегруженной», «страдающей преувеличением» как в повествовании, так и в музыке.
Учитывая нынешнюю картину мира, русский фильм должен быть очень особенным и довольно доступным, чтобы оставить какой-либо международный след.
The Guardian, Питер Брэдшоу
Этот фильм «намного превосходит «Петровых в гриппе», которых Серебренников показал в Каннах в 2021 году, считает автор. Он отметил умение режиссера сочетать атмосферу фильма с изображаемым объектом. В случае с «Женой» она вышла «гнетуще-истеричной и взвинченной», как и характеры главных героев.
Критик назвал «потрясающей» Алену Михайлову в роли Антонины Милюковой, а сам фильм – «страстной и зрительской драмой».
Фильм, безусловно, показывает ужасное одиночество Антонины: большую часть фильма она находится отдельно от Чайковского, но мысленно прикована к тому, кто ее ненавидит.
The Hollywood Reporter, Джордан Минтцер
«Чрезмерно длинный» фильм с «изысканным» исполнением, пишет автор. Он отмечает операторскую работу, декорации и все, что касается технической части, но критикует драматургию.
Автор считает, что конфликт – пусть и правдивый и документально подтвержденный – не мотивирует смотреть 145-минутный фильм. Он пишет, что в фильме не ощущается длительного напряжения между Антониной и другими героями.
Variety, Оуэн Глейберман
В рецензии практически нет положительных моментов. Автор хоть и признает, что для съемок такого фильма в современной России нужна «смелость», но все же считает его претенциозной «пустышкой».
Он пишет, что в «Жене Чайковского» «почти полностью отсутствует какое-либо органическое чувство человеческой психологии». Автор критикует недостаточную мотивацию главной героини, которая несмотря ни на что стремится остаться с Чайковским.
Какое-то время «Жена Чайковского» выглядит как мрачная славянская версия «Театра шедевров», затем становится путаной аллегорией патриархальной власти и психического расстройства женщины, только чтобы потом превратиться в «это-реальность-или-вымысел?», поставленный, по-видимому, самым претенциозным клипмейкером в мире.
Deadline, Тодд Маккарти
Автор пишет о фильме как о способе посмотреть в прошлое на правила и поведенческие нормы той эпохи.
Чайковский показывает очень полезную точку зрения, с которой можно исследовать нравы своей эпохи. Он одновременно извлекал выгоду из зацикленности общества на музыке и искусстве и страдал от его исключительно жестких ожиданий.
Как представляет Серебренников, даже малейшее отклонение от предписанных норм и ожиданий вызывало серьезное беспокойство.
Критик отмечает художественный мир, созданный во многом благодаря операторской работе. В целом же фильм дает возможность «тонко проследить различные степени самообмана»: Антонина хочет удержаться Чайковского, а Чайковский – хочет одновременно творить и сохранять видимость «нормальности».
Что говорит сам Серебренников
Режиссер сравнивает значимость Чайковского для российской культуры со «вселенной» и говорит, что даже современникам история его жизни была мало известна, а в советский период ее вовсе стирали. «Все спорные моменты его жизни были запрещены, заблокированы, стерты», – говорит Серебренников.
Тема стирания истории откликнулась в режиссере и стала одной из причин выбора темы. «Некоторые люди действительно боятся реальности. Вот почему они предпочитают молиться своим идолам, а их памятники сделаны из железа, а не из любви», – сказал Серебренников.