Что критики говорят про фильм Серебренникова «Жена Чайковского»: хвалят актеров и оператора, ругают за перегруженность и вычурность

Отмечают актрису Алену Михайлову и оператора Владислава Опельянца

Михайлова играет Антонину Милюкову – жену Чайковского. Именно с ее точки зрения и рассказана история брака, в котором она по любви выходит замуж за композитора, но не может быть с ним из-за его гомосексуальности.

Антонине отведена центральная роль в истории – именно через ее фигуру раскрывается «мучительная» история «супружеских страданий», пишут критики. Михайлова создает персонажа, который из-за преданности мужу разрушает собственную жизнь и постепенно теряет рассудок.

Опельянц в прошлом году получил награду в Каннах за «Петровых в гриппе». Теперь критики снова отмечают его работу – но уже с другим фильмом Серебренникова. Во многих рецензиях говорится о сильной визуальной составляющей фильма и его атмосфере, в которой реальность путается с вымыслом по мере развития психического заболевания у Антонины.

Среди основных недостатков – продолжительность и тяжесть

В большинстве рецензий отмечена постановка и исполнение, но о самой истории и драматургии критики либо высказываются сдержанно, либо высказываются негативно. Из рецензий следует, что фильм тяжело воспринимать. Зрители не всегда чувствуют напряжение между главной героиней и другими персонажами, а ее мотивация не всегда ясна – из-за этого воспринимать 145 минут фильма сложно.