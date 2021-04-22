МОК утвердил музыку Чайковского как замену гимна России на Олимпиаде в Токио и Пекине

Гимн России запрещен на соревнованиях из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA). Они действуют с декабря 2020 года и продлятся два года.

Спортсмены из России не выступят под своим флагом и гимном на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх. Вместо названия страны используют аббревиатуру ROC (Олимпийский комитет России/ОКР), вместо флага – эмблему ОКР.

ОКР рассматривал «Катюшу» как замену гимна. Но Спортивный арбитражный суд не разрешил ее использование, поскольку песня «связана с Россией или имеет ссылки на нее».

Музыка Чайковского уже звучала на чемпионате мира по конькобежному спорту и шорт-треку. Директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева объясняла выбора так: «Хотелось, чтобы музыка была торжественной, узнаваемой во всем мире и при этом отсылала к богатейшему культурному наследию нашей страны».

Олимпиада в Токио пройдет летом 2021 года. Олимпийские игры в Пекине запланированы на 2022 год.