Россия отстранена от международных соревнований на два года

В декабре прошлого года WADA рекомендовала отстранить Россию от крупных международных турниров – отнять право на проведение крупных турниров и разрешить спортсменам из РФ выступать только под нейтральным флагом в ближайшие четыре года. Причина – изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

Через CAS РУСАДА обжаловала это решение в начале ноября.

Сейчас CAS вынес свой вердикт – он поддержал решение WADA, но немного смягчил его решение. Спортивный арбитражный суд запретил спортсменам из РФ участвовать на крупных международных турнирах до 2022 года. РУСАДА лишена статуса соответствия.