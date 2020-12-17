CAS
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Россия отстранена от международных соревнований на два года
вчера, 17:36
В декабре прошлого года WADA рекомендовала отстранить Россию от крупных международных турниров – отнять право на проведение крупных турниров и разрешить спортсменам из РФ выступать только под нейтральным флагом в ближайшие четыре года. Причина – изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.
Через CAS РУСАДА обжаловала это решение в начале ноября.
Сейчас CAS вынес свой вердикт – он поддержал решение WADA, но немного смягчил его решение. Спортивный арбитражный суд запретил спортсменам из РФ участвовать на крупных международных турнирах до 2022 года. РУСАДА лишена статуса соответствия.
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