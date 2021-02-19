Олимпиада-2020
Россия
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#Олимпиада-2020 #Россия

Россия выступит на Олимпиаде в Токио и Пекине под аббревиатурой ROC и с эмблемой ОКР вместо флага

час назад

Эмблема Олимпийского комитета России

твиттер ОКР

Решения Международного олимпийского комитета (МОК) по олимпицйам из России в Токио и Пекине.

  • Спортсмены из России выступят под англоязычной аббревиатурой Олимпийского комитета России —  ROC. Полное название организации использовать запрещено, поскольку в нем есть слово Russian.
  • Вместо флага России спортсмены будут использовать эмблему ОКР с российскими триколором. Добавлять надписи с названием Олимпийского комитета России на нее нельзя.
  • ОКР может выбрать песню, которую используют вместо гимна на всех соревнованиях. Но эту композицию нужно согласовать с МОК. Россия рассчитывает, что ей станет «Катюша».
  • МОК также постановил, что всю национальную символику с формы нужно удалить и заменить на ROC. Если убрать слова Russia, Russian или Russian Olympic Committee невозможно, то к ним надо добавить формулировку Neutral Athlete — нейтральный спортсмен.

Решение связано с санкциям Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые вступили в силу в декабре 2020 года. Спортсменам из России запретили использовать гимн и национальные символы на Олимпиадах и чемпионатах мира.

Олимпиада-2020 пройдет летом 2021 года в Токио. Ее перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Олимпийские игры в Пекине запланированы на 2022 год.

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