ЧГК
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#ЧГК

В «Что? Где? Когда?» выпал вопрос про поле для гольфа и обрезки труб. Справитесь?

вчера, 23:53

В первой игре осенней серии «Что? Где? Когда?» команде Елены Потаниной достался 13-й сектор. Это специгра: в состав попали певец Александр Панайотов, актриса Катерина Шпица, комментатор Павел Занозин, шахматист Ян Непомнящий и врач Константин Колонтарев.

13-й сектор – видеовопрос от актера Камиля Ларина и музыканта Алексея Кортнева. Они рассказали, что находятся на Кипре, где играют в гольф. Ларин показал поле для гольфа и указал, что рядом с деревьями лежат обрезки труб. Вопрос: что это значит и для чего?

На вопрос отвечал шахматист Ян Непомнящий. Он предположил, что так игроки в гольф прячут и защищают гаджеты, когда играют. Правильный ответ – обрезки используются как кормушки-ловушки против грызунов, которых много на поле для гольфа. Небольшой размер связан с тем, чтобы в них не попали кошки или собаки.

Команда «Что? Где? Когда?» в шаге от поражения получила вопрос про гольф. Что было дальше?

Осенняя серия пройдет по специальному формату: в первой игре участвуют любители, потом сыграют сборные весенней и летней серии, в финале выступит команда Андрея Козлова.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Скриншоты из трансляции Первого канала
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