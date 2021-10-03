В «Что? Где? Когда?» выпал вопрос про поле для гольфа и обрезки труб. Справитесь?

На вопрос отвечал шахматист Ян Непомнящий. Он предположил, что так игроки в гольф прячут и защищают гаджеты, когда играют. Правильный ответ – обрезки используются как кормушки-ловушки против грызунов, которых много на поле для гольфа. Небольшой размер связан с тем, чтобы в них не попали кошки или собаки.

Команда «Что? Где? Когда?» в шаге от поражения получила вопрос про гольф. Что было дальше?

Осенняя серия пройдет по специальному формату: в первой игре участвуют любители, потом сыграют сборные весенней и летней серии, в финале выступит команда Андрея Козлова.