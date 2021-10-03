В «Что? Где? Когда?» выпал вопрос про поле для гольфа и обрезки труб. Справитесь?
В первой игре осенней серии «Что? Где? Когда?» команде Елены Потаниной достался 13-й сектор. Это специгра: в состав попали певец Александр Панайотов, актриса Катерина Шпица, комментатор Павел Занозин, шахматист Ян Непомнящий и врач Константин Колонтарев.
13-й сектор – видеовопрос от актера Камиля Ларина и музыканта Алексея Кортнева. Они рассказали, что находятся на Кипре, где играют в гольф. Ларин показал поле для гольфа и указал, что рядом с деревьями лежат обрезки труб. Вопрос: что это значит и для чего?
На вопрос отвечал шахматист Ян Непомнящий. Он предположил, что так игроки в гольф прячут и защищают гаджеты, когда играют. Правильный ответ – обрезки используются как кормушки-ловушки против грызунов, которых много на поле для гольфа. Небольшой размер связан с тем, чтобы в них не попали кошки или собаки.
Команда «Что? Где? Когда?» в шаге от поражения получила вопрос про гольф. Что было дальше?
Осенняя серия пройдет по специальному формату: в первой игре участвуют любители, потом сыграют сборные весенней и летней серии, в финале выступит команда Андрея Козлова.