Ян Непомнящий

Дата рождения
14 июля 1990 г.
Достижения
Победитель Турнира претендентов по шахматам (2020/2021)
Лента
Материалы
Новости
Допинг в шахматах – как это устроено: какие вещества запрещены, почему всех бесят проверки и что едят гроссмейстеры для работы мозга
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#Шахматы
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Почему Непомнящий проиграл Карлсену? Объясняем на футбольных примерах
#Карлсен – Непомнящий
Сколько заработал Карлсен, защитив титул чемпиона мира по шахматам в матче с Непомнящим
#Карлсен – Непомнящий
Разбираем решающий момент Непомнящего против Карлсена: сделал плохой ход, схватился за термос и ушел, поправляя мятую рубашку
#Карлсен – Непомнящий
Шахматист Непомнящий прислал в «Что? Где? Когда?» вопрос про лыжи и выиграл на нем 90 тысяч рублей
#Ян Непомнящий
У Карлсена феноменальная память: знает наизусть 10 тысяч партий, в пять лет запомнил все страны и столицы, угадывает даже партию из «Гарри Поттера» по ферзю
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#Магнус Карлсен
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Как подготовиться к главному матчу в шахматах – Карлсен и Непомнящий за первенство мира: почему так много партий, кто из них круче, что за армагеддон
#Карлсен – Непомнящий
Первый вопрос в истории «Что? Где? Когда?» – шахматная задача от 11-летнего Бориса Крюка. Ее спустя 44 года разгадал Непомнящий
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#ЧГК
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В «Что? Где? Когда?» новый знаток – шахматист Непомнящий. Играл в ЧГК на сборах, выступал за команду «Бешеная ладья», был ведущим
#Ян Непомнящий
Кто такой Ян Непомнящий – новая суперзвезда шахмат. Он бросал шахматы из-за доты и ради «Спартака» быстрее заканчивает партии
#Ян Непомнящий