Ян Непомнящий

Дата рождения
14 июля 1990 г.
Достижения
Победитель Турнира претендентов по шахматам (2020/2021)
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Шахматы
17-летний Абдусатторов обыграл Непомнящего и Карлсена и стал чемпионом мира по быстрым шахматам
#Ян Непомнящий
Шахматы
Карлсен выиграл у Непомнящего матч за звание чемпиона мира по шахматам
#Карлсен – Непомнящий
Шахматы
♟️ Непомнящий проиграл Карлсену вторую подряд партию за титул чемпиона мира
#Карлсен – Непомнящий
Шахматы
Непомнящий проиграл Карлсену в восьмой партии матча на первенство мира
#Карлсен – Непомнящий
Шахматы
Карлсен выиграл у Непомнящего шестую партию, она стала рекордной по ходам в матчах за звание чемпиона мира
#Карлсен – Непомнящий
Шахматы
Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в четвертой партии
#Карлсен – Непомнящий
Шахматы
Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в третьей партии подряд
#Карлсен – Непомнящий
Шахматы
Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в первой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам
#Карлсен – Непомнящий
Шахматы
Где смотреть матч за звание чемпиона мира по шахматам Карлсен – Непомнящий
#Карлсен – Непомнящий
Шахматы
Прогноз на матч за звание чемпиона мира по шахматам Карлсен – Непомнящий
#Карлсен – Непомнящий
Шахматы
Расписание матча за звание чемпиона мира по шахматам Карлсен – Непомнящий
#Карлсен – Непомнящий
Шахматы
Непомнящий выиграл турнир претендентов и сыграет с Карлсеном за шахматную корону
#Ян Непомнящий