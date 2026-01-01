LEGO

Инфо
Cерии конструктора, представляющие собой наборы деталей для сборки и моделирования разнообразных предметов
Дата создания
1949 г.
Лента
Материалы
Материалы
Как сделать фигурку лего со своим лицом и одеждой – Lego запустила сервис-конструктор индивидуальных фигурок за 12$
#LEGO
Lego выпустит набор по сериалу «Офис» – ее убедил поклонник шоу, восемь лет предлагавший идею
#Офис
Как Lego уходит из России и почему лего (возможно) не пропадет из России после ухода
#LEGO
Секреты лего: сколько стоит самый дорогой набор, почему так больно наступать на детальки, правда ли лица человечков стали злее
#LEGO
Все материалы