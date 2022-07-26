Как сделать фигурку лего со своим лицом и одеждой – Lego запустил сервис-конструктор индивидуальных фигурок за 12$
В апреле компания Lego на своем официальном сайте запустила сервис Build A Minifigure. Напомним, зачем он нужен:
- Там можно создать своего персонажа, а потом еще двух – и заплатить за всех трех $9,99.
- Персонажу можно подобрать пять компонентов – лицо, прическу, верхнюю и нижнюю часть тела плюс какой-то аксессуар (вроде рации, расчески, ножа – выбор из 26 деталей).
Сервис работал несколько месяцев, но Lego сделала еще один. Он чуть дороже, но и возможностей в нем больше. Он называется Minifigure Factory и пока работает с перебоями, о чем говорит и сам сайт: идут последние приготовления, так что некоторые функции могут не работать.
Здесь создается только один персонаж за $12, а не три с общей стоимостью в $9,99, как в Build A Minifigure. Причем подбираются все те же пять компонентов, а выбор лиц даже меньше. В чем же тогда преимущество?
В новом сервисе гораздо больше возможностей для подбора верхней части тела.
Например, вот что доступно в Build A Minifigure – всего 27 видов на выбор.
А вот что есть в Minifigure Factory. Уже по кнопке видно, что это отдельная функция:
В ней можно подобрать вид верхней одежды, добавить украшения и даже надпись.
Вот все четыре опции. Всего можно выбрать более 120 вариантов верхней одежды. На сотню больше, чем в Build A Minifigure.
Опция Decorate позволяет добавить рисунки на верхнюю одежду. От спортивных принадлежностей и изображений животных – до различных украшений и знаков.
C текстом все просто – можно создать надпись. Доступны для редактирования шрифт, цвет, возможность курсива или подчеркивания. Его можно растянуть по всему телу или сделать надпись маленькой.
Все то же самое можно создать не только спереди, но и сзади. Конструкции могут получиться очень оригинальными.
В Minifigure Factory купить можно только одну фигурку на семью. Помимо этого производитель потребует минимум $4,95 за доставку. Не представляется возможным выяснить, существует ли доставка в Россию. Ясно, что с оплатой могут быть проблемы, как и последние четыре месяца.