Как сделать фигурку лего со своим лицом и одеждой – Lego запустил сервис-конструктор индивидуальных фигурок за 12$

Сервис работал несколько месяцев, но Lego сделала еще один. Он чуть дороже, но и возможностей в нем больше. Он называется Minifigure Factory и пока работает с перебоями, о чем говорит и сам сайт: идут последние приготовления, так что некоторые функции могут не работать.

Здесь создается только один персонаж за $12, а не три с общей стоимостью в $9,99, как в Build A Minifigure. Причем подбираются все те же пять компонентов, а выбор лиц даже меньше. В чем же тогда преимущество?

В новом сервисе гораздо больше возможностей для подбора верхней части тела.

Например, вот что доступно в Build A Minifigure – всего 27 видов на выбор.