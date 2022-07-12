Как Lego уходит из России и почему лего (возможно) не пропадет из России после ухода
Lego спустя четыре месяца после приостановки поставок в Россию объявила о полном уходе. Рассказываем главное о ситуации.
Почему Lego уходит из России
Компания сослалась на «существенные нарушения операционной среды». Из-за схожих проблем из России уже уходили крупные компании, например, McDonald’s, вынужденно продавшая бизнес российскому покупателю.
Lego позиционирует решение как «прекращение коммерческой деятельности на неопределенный срок». Когда работу могут возобновить и есть ли такие планы, компания не раскрыла. Пока она разрывает отношения с Inventive Retail Group, которая управляет магазинами в России, и прекращает работу «большей части» московской команды.
Сколько у Lego магазинов в России
Компания открыла первый сертифицированный российский магазин в 2009 году. Сеть назвали «Мир кубиков», с тех пор она расширилась до 81 точки в 18 регионах, в том числе в Москве, Петербурге, Краснодарском крае, Новосибирской области, Приморье.
Поставки продукции прекратили еще в марте 2022 года из-за санкций, с тех пор магазины работали на локальных запасах. Часть точек закрыли еще в начале июня, что будет с остальными, неизвестно.
Выручка российского подразделения за 2021 год составила 19 миллиардов рублей, из которых чистой прибыли 1,8 миллиарда. Чистая прибыль материнской компании за этот же год составила 1,94 миллиарда долларов, пишет Inc. со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс».
Lego и параллельный импорт
Продукция Lego с 11 июля находится в списке товаров, допущенных до параллельного импорта в Россию. Это значит, что ввозить их можно и без разрешения правообладателя. Станет ли кто-то из российских компаний заниматься этим, пока неизвестно.
Теоретически Inventive Retail Group может ввозить Lego и продавать их в тех же магазинах «Мир кубиков», сменив их название. Подписчики сети во вконтакте спросили администраторов, что будет с продукцией в России. Те ответили, что ждут официальной информации.
Где купить Lego в России, пока наборы еще доступны
Продукция все еще есть в «Мире кубиков» – официальной сертифицированной сети Lego в России. На сайте указаны 18 регионов присутствия, можно заказать доставку по России.
Поисковики выдают и другие офлайн-магазины, где все еще продают Lego. В онлайне наборы есть на Ozon, «Яндекс.Маркете» и Wildberries.