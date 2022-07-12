Как Lego уходит из России и почему лего (возможно) не пропадет из России после ухода

Сколько у Lego магазинов в России

Компания открыла первый сертифицированный российский магазин в 2009 году. Сеть назвали «Мир кубиков», с тех пор она расширилась до 81 точки в 18 регионах, в том числе в Москве, Петербурге, Краснодарском крае, Новосибирской области, Приморье.

Поставки продукции прекратили еще в марте 2022 года из-за санкций, с тех пор магазины работали на локальных запасах. Часть точек закрыли еще в начале июня, что будет с остальными, неизвестно.

Выручка российского подразделения за 2021 год составила 19 миллиардов рублей, из которых чистой прибыли 1,8 миллиарда. Чистая прибыль материнской компании за этот же год составила 1,94 миллиарда долларов, пишет Inc. со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс».