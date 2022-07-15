Lego выпустит набор по сериалу «Офис» – ее убедил поклонник шоу, восемь лет предлагавший идею
Джейджей Льюис, поклонник «Офиса», годами предлагал Lego концепты по сериалу. Он работал над идеей восемь лет, получал отказы, но не сдавался – и теперь компания все-таки выпустит тематический набор.
«Говорят, с третьего раза получается, верно?»
«Я уже сбился со счета, сколько раз я его пересматривал. У меня есть все игрушки, много футболок, я уже много лет являюсь его большим поклонником!», – рассказывает Льюис о любви к «Офису». Он настолько любит сериал, что в 2014 году создал концепт набора Lego и предложил его компании через специальную программу Lego Ideas.
С первого раза ничего не вышло – идею отклонили. Льюис не сдался, доработал проект и предложил его снова – и снова была неудача. «Говорят, с третьего раза получается, верно?», – подумал Льюис и попробовал снова. На этот раз удачно.
Набор состоит из 1164 деталей и представляет собой помещение офиса, в котором происходит действие сериала. В наборе будут 15 персонажей, включая Майкла, Джима и Пэм, а еще множество деталей из сериала – от пасхальных яиц до кружки босса.
Предложить идею может каждый, но нужно пройти конкурс
Программа Lego Ideas создана для фанатов конструктора, которые хотят развить собственные идеи. Для участия достаточно быть старше 13 лет, зарегистрироваться на сайте и загрузить модель, сделанную из конструктора в одной из предложенных программ (например, в BrickLink Studio).
Как только модель загружена, автору дается время для набора голосов от сообщества Lego Ideas. В общей сложности она должна набрать 10 тысяч голосов максимум за два года – тогда модель попадет на экспертную оценку.
Если эксперты примут идею, то ее запустят в производство. Автор получит 1% от общего объема продаж и десять бесплатных наборов.
Предлагать можно как и полностью оригинальные концепты, так и основанные на уже существующих идеях: зданиях, ТВ-персонажах, героях видеоигр. Lego оставляет за собой право отклонить концепт, если он не подойдет под стиль ее бренда.
Набор «Офиса» прошел одобрение еще в 2021 году, но в продажу поступит только осенью 2022-го. Пока в США и Канаде можно сделать предзаказ.