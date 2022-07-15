«Говорят, с третьего раза получается, верно?»

«Я уже сбился со счета, сколько раз я его пересматривал. У меня есть все игрушки, много футболок, я уже много лет являюсь его большим поклонником!», – рассказывает Льюис о любви к «Офису». Он настолько любит сериал, что в 2014 году создал концепт набора Lego и предложил его компании через специальную программу Lego Ideas.

С первого раза ничего не вышло – идею отклонили. Льюис не сдался, доработал проект и предложил его снова – и снова была неудача. «Говорят, с третьего раза получается, верно?», – подумал Льюис и попробовал снова. На этот раз удачно.

Набор состоит из 1164 деталей и представляет собой помещение офиса, в котором происходит действие сериала. В наборе будут 15 персонажей, включая Майкла, Джима и Пэм, а еще множество деталей из сериала – от пасхальных яиц до кружки босса.