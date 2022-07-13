9 важных русских сериалов первой половины 2022-го

Осмысление, как в позднем СССР появился СПИД и обнажил проблемы страны во всех сферах. И медицину, и журналистику тащат только отдельные энтузиасты и трикстеры.

«Нулевой пациент» за семь серий раскрывает атмосферу перестроечной Москвы и степной Калмыкии. И емко рассказывает момент истории всей страны через людей – от Горбачева до медсестер Элисты.

Кому смотреть: всем фанатам «Чернобыля» HBO.

Кому не смотреть: тем, кто не хочет от сериалов переживаний.

Где смотреть: «Кинопоиск», ютуб (первая серия)