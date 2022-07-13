9 важных русских сериалов первой половины 2022-го
«Нулевой пациент»
Осмысление, как в позднем СССР появился СПИД и обнажил проблемы страны во всех сферах. И медицину, и журналистику тащат только отдельные энтузиасты и трикстеры.
«Нулевой пациент» за семь серий раскрывает атмосферу перестроечной Москвы и степной Калмыкии. И емко рассказывает момент истории всей страны через людей – от Горбачева до медсестер Элисты.
Кому смотреть: всем фанатам «Чернобыля» HBO.
Кому не смотреть: тем, кто не хочет от сериалов переживаний.
Где смотреть: «Кинопоиск», ютуб (первая серия)
«Эпидемия»
Второй сезон одного из самых важных сериалов России выходит спустя два года. Если забыли, что было в первом, то смотрите тут пересказ за семь минут.
«Эпидемия» отходит от литературного канона, но сохраняет динамичность и продолжает историю о мире, уклад которого сломал смертельный вирус. Колорита новым сериям дают деревня язычников и Юра Борисов.
Кому смотреть: даже тем, кто пропустил первый сезон.
Кому не смотреть: кого не зацепил первый сезон.
Где смотреть: PREMIER
«ЮЗЗЗ»
Русские сериалы продолжают исследовать и погружаться в провинцию. Теперь – Ростов-на-Дону.
Завязка проста, но плавно затягивает в опасно-уютный мир (пусть и никакого района Юго-Запад в Ростове нет). Молодой программист попадает в бурю разборок между криминальными группами из-за влюбленности в племянницу авторитета.
Кому смотреть: кто любит атмосферу южной России в духе сериала «Чики».
Кому не смотреть: кто устал от разборок бандитов в русских сериалах.
Где смотреть: PREMIER, ютуб (первая серия)
«Почка»
Любовь Аксенова играет стерву, которой срочно нужна пересадка почки. И помочь с этим может только кто-то из близких – но все они держатся от нее подальше.
Увлекательное драмеди, которое постоянно шутит о повседневности и с каждой серией усложняет образ отталкивающей героини.
Кому смотреть: всем, кто любит Аксенову и хочет высмеивания реальности на уровне «Домашнего ареста».
Кому не смотреть: кому нравится менее осторожная сатира.
Где смотреть: KION
«Карамора»
Альтернативная история, вампиры, Данила Козловский. Смешать и выдать противоречивый сериал с интересным концептом.
Критики ругают «Карамору» за переизбыток насилия и голых тел, но хвалят за любовь к истории и появление кучи важных персонажей (в одном сериале живут Сталин и Лев Толстой). Ругают за переизбыток Козловского, но хвалят за нестандартную режиссеру.
Кому смотреть: кто не боится тратить время на эксперименты.
Кому не смотреть: если вампиры в сериалах кажутся уже чем-то заезженным.
Где смотреть: Start
The Телки
Экранизация романа Сергея Минаева. Суперзвезда сериала – Милош Бикович.
В отличие от книги, сериал исследует эпоху 2020-х. И добавляет больше сюжетных линий. Главная черта The Телок – очень много секса. Для русской индустрии сериалов это еще редкость.
Кому смотреть: кто любит откровенные драмы и жесткую критику пластмассового мира.
Кому не смотреть: если не любите «Духless» и «Содержанок».
«Идентификация»
Русская девушка выходит замуж, принимает ислам, но скоро оказывается подозреваемой в убийстве брата мужа.
Фишки сериала: исследование жизни киргизской диаспоры и все время щекочущий интригой детектив – так она убивала или нет?
Кому смотреть: кто любит мини-сериал «Однажды ночью».
Кому не смотреть: если отталкивают жестокость и мрачность.
«Мне плевать, кто вы»
Денис Власенко из Happy End получает менее тягостную историю. Но он все еще играет неуверенного юношу.
Но теперь вокруг этого строится не драма, а изобретательная комедия. Парень выскальзывает из-под гиперопеки матери и сталкивается с сотнями ситуаций, к которым не был готов.
Кому смотреть: тем, кто хочет ситуативной комедии о взрослении.
Кому не смотреть: тем, кто не переживет, что Виктор Логинов играет не только Гену Букина.
Где смотреть: PREMIER
«Обоюдное согласие»
Валерия Гай Германика вернулась к сериалам и выдала историю с таким синопсисом: учительница обвиняет в групповом изнасиловании важных людей, за дело берется уходящий на пенсию следователь.
Узнаваемый стиль Германики на месте (дрожащая камера, крупные планы, невнятные диалоги). История актуальна и вроде бы отсылает к движению MeToo, но Германика не уходит в апологеты феминизма. Из сюрпризов: первая роль Андрея Козлова из «Что? Где? Когда?».
Кому смотреть: тем, кто хочет препарирования важной темы от острого режиссера.
Кому не смотреть: если приемы Гай Германики сильно раздражают.
Где смотреть: KION, ютуб (первая и вторая серии).