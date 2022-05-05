Сценаристка Элизабет Финч в течение нескольких лет рассказывала родным и коллегам истории о своих болезнях и травмах, часть из которых легла в основу сюжетных линий сериала «Анатомия Страсти». Теперь выяснилось, что перенесенный Финч опыт, который помог ей найти работу и стать одним из штатных авторов, выдуман. Рассказываем главное из расследования Vanity Fair (первая и вторая части).

Финч пригласили в «Анатомию страсти» после статьи в журнале. В ней она рассказала о борьбе с раком

«Анатомия страсти» – один из самых продолжительных сериалов в истории американского ТВ. Он стартовал в 2005 году, с тех пор снято 400 эпизодов, выпущенных в 18 сезонах. Из действующих сериалов только пять имеют больше эпизодов, среди них «Симпсоны» и «Закон и порядок».

Финч пригласили в «Анатомию страсти» в 2014 году вскоре после того, как она опубликовала в Elle статью о борьбе с хондросаркомой – редкой формой рака кости. На тот момент Финч уже была дебютировавшей сценаристкой, работавшей над «Дневниками вампира». Продюсеры «Анатомии страсти» встретились с ней, провели интервью и пригласили на работу.