Сценаристка «Анатомии страсти» годами обманывала родных и коллег – рассказывала о раке и смерти друга, чтобы работать над сериалом
Сценаристка Элизабет Финч в течение нескольких лет рассказывала родным и коллегам истории о своих болезнях и травмах, часть из которых легла в основу сюжетных линий сериала «Анатомия Страсти». Теперь выяснилось, что перенесенный Финч опыт, который помог ей найти работу и стать одним из штатных авторов, выдуман. Рассказываем главное из расследования Vanity Fair (первая и вторая части).
Финч пригласили в «Анатомию страсти» после статьи в журнале. В ней она рассказала о борьбе с раком
«Анатомия страсти» – один из самых продолжительных сериалов в истории американского ТВ. Он стартовал в 2005 году, с тех пор снято 400 эпизодов, выпущенных в 18 сезонах. Из действующих сериалов только пять имеют больше эпизодов, среди них «Симпсоны» и «Закон и порядок».
Финч пригласили в «Анатомию страсти» в 2014 году вскоре после того, как она опубликовала в Elle статью о борьбе с хондросаркомой – редкой формой рака кости. На тот момент Финч уже была дебютировавшей сценаристкой, работавшей над «Дневниками вампира». Продюсеры «Анатомии страсти» встретились с ней, провели интервью и пригласили на работу.
Сюжетные линии по историям Финч появились в сериале. Среди коллег у нее было особое положение
Среди новых коллег Финч были те, кто поборол рак, но она была единственной, кто боролся с ним во время работы. Поэтому в коллективе сложилась атмосфера поддержки Финч и благожелательности к ней. Она якобы проходила химиотерапию, из-за чего была лысой, приходила в офис с бинтами, закрывавшими на груди порт-систему катетера, подолгу закрывалась в туалете из-за рвоты и периодически брала отгулы.
Коллеги рассказывали, что не возражали Финч, когда та «подолгу» рассказывала свои истории и предлагала их как сюжетную основу для линий персонажей. «Мы все терпели это, потому что думали, что она может умереть. Это могли быть ее последние слова», – сказал один из них. В итоге Финч написала сценарии к 13 эпизодам «Анатомии страсти» и спродюсировала 172. Она использовала тему рака для промо-кампании эпизодов, рассказывая о болезни в Hollywood Reporter, Elle и других медиа.
В обман поверили не только коллеги, но также друзья и родственники Финч. Некоторые даже отвозили ее в клинику на якобы химиотерапию, а потом забирали оттуда. Попытки родных погрузиться в историю болезни и лечение Финч пресекала, объясняя это заботой о них.
Она не ограничилась историей о раке. Еще были аборт, пересадка почки, смерть друга
Со временем у Финч появились новые истории, в одной из них даже якобы участвовал член ее семьи.
- Забеременела, но сделала аборт из-за продолжающего курса химиотерапии;
- Перенесла пересадку почки из-за дисфункции, вызванной раком;
- Пережила смерть близкого друга, погибшего во время стрельбы в Синагоге Питтсбурга. На следующий день после его гибели она якобы помогала «убирать его останки с пола»;
- Перенесла издевательства от брата в детстве. В зрелом возрасте он предпринял неудачную попытку суицида и попал в больницу. Финч пришлось отключить его от аппарата жизнеобеспечения.
Часть историй она выдумывала. Для части других использовала окружающих – с одной из них даже вступила в брак
Финч действительно много знала о раке, так как ее мать перенесла его. Позже она работала ассистентом сценариста, чьи близкие также болели раком. Эти знания и легли в основу части ее сюжетов.
Но не все истории окружающих она «безобидно» адаптировала для сериала. Одной из главных жертв стала Дженнифер Бейер – бывшая медсестра, мать двух детей, находившаяся в процессе развода с мужем из-за домашнего насилия.
Финч познакомилась с ней в 2019 году в психиатрической больнице, куда Бейер добровольно пошла, чтобы доказать суду свою дееспособность в опеке над детьми. Финч же обратилась туда, чтобы якобы справиться с ПТСР, развившимся из-за смерти друга в Питтсбурге. На самом же деле она проводила исследование для написания линии в «Анатомии страсти».
Финч и Бейер сблизились, поскольку обе страдали от ПТСР и обе перенесли насилие: Финч – якобы от брата, Бейер – от мужа. Уже после выписки они продолжили общение. Финч поддерживала подругу, когда та проходила через бракоразводный процесс, а потом когда ее муж совершил суицид.
Отношения женщин развивались сначала как дружеские, но потом перешли в романтические. В 2020-м они оформили брак. К тому моменту Финч стала близка с друзьями Бейер и ее детьми. Тогде же Бейер стала замечать несостыковки в историях Финч.
- Она нашла посты в соцсетях Финч, датированные октябрем 2018 года, когда в синагоге Питтсбурга произошла стрельба. И в день стрельбы, и после него Финч провела с друзьями, хотя она утверждала, что «убирала останки».
- На фотографиях со времен химиотерапии у Финч нет волос на голове, но ее ресницы и брови не выпадали, как это обычно бывает у пациентов.
- На теле Финч не было шрама от порт-системы катетера, хотя ей перевязывали это место. Более того, Бейер как бывшая медсестра обратила внимание, что на фото бинты наложили непрофессионально.
В конце концов Бейер рассказала о подозрениях друзьям. Но те не поверили ей и, как и ее бывший муж, засомневались в ее психическом здоровье. Боясь потерять детей и все еще надеясь спасти брак, Бейер согласилась на новый курс лечения, но взамен потребовала от Финч признаться во лжи – родственникам, коллегам и друзьям.
Финч согласилась, но оттягивала раскаяние. А когда все-таки стала рассказывать правду, то утаила часть о якобы умершем брате. Узнав об этом, Бейер подала на развод и, опасаясь что Финч отберет ее детей, написала создателям сериала. Тогда с ней и связались из Disney.
После этого Финч ушла из «Анатомии страсти», официально объяснив решение желанием «сосредоточиться на семье и здоровье». Бракоразводный процесс между ней и Бейер продолжается, а ее бывшие коллеги недоумевают из-за произошедшего. «Какой бы ни была ее мотивация, если мы и определим ее, то как мы можем поверить ей?» – сказал один из собеседников Vanity Fair.