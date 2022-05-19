Турция не вводила санкций и участвовала в переговорах России и Украины

После ввода санкций обеспеченные россияне стали массово искать способы вывода активов из России. Часть направила их в Дубай, часть на Мальдивы, но одним из главных направлений стара Турция, пишет Forbes.

Страна хоть и состоит в НАТО, но не поддержала западные санкции и сохраняет отношения с Россией. Именно при посредничестве Турции в конце марта прошел один из этапов российско-украинских переговоров. А турецкий президент Реджеп Эрдоган утверждал, что не намерен разрывать отношения с Владимиром Путиным и отказываться от российского газа.

В итоге Турция стала «жизнеспособным вариантом» для россиян из-за географического положения, развитого рынка и банковской системы, сказал в разговоре с Forbes Зейнеп Фиратоглу, менеджер по коммуникациям стамбульской фирмы Space, продающей элитную недвижимость.