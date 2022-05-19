Как россияне инвестируют в Турцию: скупают недвижимость и открывают рекордное число компаний – все из-за нейтралитета и права на гражданство
Турция не вводила санкций и участвовала в переговорах России и Украины
После ввода санкций обеспеченные россияне стали массово искать способы вывода активов из России. Часть направила их в Дубай, часть на Мальдивы, но одним из главных направлений стара Турция, пишет Forbes.
Страна хоть и состоит в НАТО, но не поддержала западные санкции и сохраняет отношения с Россией. Именно при посредничестве Турции в конце марта прошел один из этапов российско-украинских переговоров. А турецкий президент Реджеп Эрдоган утверждал, что не намерен разрывать отношения с Владимиром Путиным и отказываться от российского газа.
В итоге Турция стала «жизнеспособным вариантом» для россиян из-за географического положения, развитого рынка и банковской системы, сказал в разговоре с Forbes Зейнеп Фиратоглу, менеджер по коммуникациям стамбульской фирмы Space, продающей элитную недвижимость.
Больше тысячи объектов недвижимости и больше 60 компаний
Доля россиян в покупке турецкой недвижимости резко выросла весной 2022 года. Еще в марте число сделок не превышало 550, а в апреле выросло в два раза.
- Январь – 479 сделок россиян из 4186 всех сделок с иностранцами;
- Февраль – 509 из 4591;
- Март – 547 из 5567;
- Апрель – 1152 из 6447.
Россия впервые возглавила рейтинг иностранных покупателей недвижимости в Турции. В предыдущие месяцы лидерами традиционно были граждане Ирана, тоже находящегося под жесткими санкциям.
Россияне и прежде активно покупали недвижимость в Турции, но обычно это были инвестиции в «домик у моря», который можно сдавать в аренду. Теперь же чаще покупают для себя как запасной вариант, для долгосрочной сдачи в аренду или для получения гражданства, сказала в разговоре с «Бизнес.Online» Ася Новикас, эксперт в турецкой недвижимости.
Интерес россиян к Турции подтверждает и число открытых ими компаний. Если в январе их было 18, в феврале – 13, то в марте – рекордные 64. Данные за апрель еще не опубликованы, но эксперты ожидают, что цифры продолжат расти.
Пока большинство фирм создаются для инвестиций в недвижимость, некоторые – в энергетику, в особенности в газовую и нефтяную отрасль, рассказал Forbes Эрей Сайин, работник юридической фирмы Sayin Law & Consulting. Открытие фирмы занимает пять дней и требует 3,4 тысячи долларов (по текущему курсу около 210 тысяч рублей).
Среди основных причин инвестиций – гражданство и бизнес
Одна из наиболее простых систем получения турецкого гражданства – инвестиции. Паспорт можно получить в течение трех-четырех месяцев, если купить недвижимость на 250 тысяч долларов (летом порог вырастет до 400 тысяч) или вложить 500 тысяч долларов в компании, государственные облигации, инвестиционные фонды или на счет в банке.
Схожие схемы действуют и в европейских странах, но для россиян их могут закрыть в ближайшем будущем. Кипр, который выдавал «золотые паспорта» россиянам, аннулировал такие документы минимум у восьми олигархов, в том числе у Олега Дерипаски, писал Forbes. В этой ситуации нейтралитет Турции обеспечивает гарантии сохранения гражданства.
Эксперты ожидают, что в ближайшее время товарооборот в Россию через Турцию вырастет. Ася Новикас рассказала, что от российского бизнеса уже есть запрос на покупку в Турции отелей, складов, сельскохозяйственных угодий. Она прогнозирует в среднесрочной перспективе перевод активов туда как в «безопасную гавань и нейтральное государство».