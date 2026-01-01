Харис Сеферович

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Этот момент чуть не разрушил шансы «Барсы» на плей-офф – форвард «Бенфики» не забил в пустые ворота, 67-летний тренер рухнул на колени
#Барселона
Форвард Швейцарии провалил первые матчи, но потом грохнул дублем Францию из-под защитников «Барсы» и «Реала»
#Евро-2020
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