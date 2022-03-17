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Лига чемпионов
Атлетико
Реал
Бавария
Ливерпуль
Манчестер Сити
Бенфика
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#Лига чемпионов #Атлетико #Реал #Бавария #Ливерпуль #Манчестер Сити #Бенфика

Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов – нет клубов Серии А и Лиги 1

18 часов назад

Завершились все матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Вот их результаты:

Таким образом, в четвертьфинал ЛЧ вышли следующие команды:

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Ливерпуль»

🇩🇪 «Бавария»

🇪🇸 «Реал»

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Манчестер Сити»

🇪🇸 «Атлетико»

🇵🇹 «Бенфика»

🇪🇸 «Вильярреал»

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Челси»

Из восьми команд в четвертьфиналах сыграют три английские, три испанские, португальская и немецкая.

Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов состоится 18 марта в 14:00 по московскому времени. Первые четвертьфинальные матчи состоится 5/6 апреля, ответные – 12/13 апреля.

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Комментарии (1)
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uyt687
8 часов назад

На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию,

советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику,

работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!

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