Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов – нет клубов Серии А и Лиги 1

Завершились все матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Вот их результаты:

Таким образом, в четвертьфинал ЛЧ вышли следующие команды:

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Ливерпуль»

🇩🇪 «Бавария»

🇪🇸 «Реал»

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Манчестер Сити»

🇪🇸 «Атлетико»

🇵🇹 «Бенфика»

🇪🇸 «Вильярреал»

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Челси»

Из восьми команд в четвертьфиналах сыграют три английские, три испанские, португальская и немецкая.

Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов состоится 18 марта в 14:00 по московскому времени. Первые четвертьфинальные матчи состоится 5/6 апреля, ответные – 12/13 апреля.