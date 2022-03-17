Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов – нет клубов Серии А и Лиги 1
Завершились все матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Вот их результаты:
- «Ливерпуль» – «Интер» 0:1 (первый матч – 2:0).
- «Бавария» – «Зальцбург» 7:1 (1:1).
- «Реал» – «ПСЖ» 3:1 (0:1).
- «Манчестер Сити» – «Спортинг Лиссабон» 0:0 (5:0).
- «Манчестер Юнайтед» – «Атлетико» 0:1 (1:1).
- «Аякс» – «Бенфика» 0:1 (2:2).
- «Ювентус» – «Вильярреал» 0:3 (1:1).
- «Лилль» – «Челси» 1:2 (0:2).
Таким образом, в четвертьфинал ЛЧ вышли следующие команды:
🏴 «Ливерпуль»
🇩🇪 «Бавария»
🇪🇸 «Реал»
🏴 «Манчестер Сити»
🇪🇸 «Атлетико»
🇵🇹 «Бенфика»
🇪🇸 «Вильярреал»
🏴 «Челси»
Из восьми команд в четвертьфиналах сыграют три английские, три испанские, португальская и немецкая.
Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов состоится 18 марта в 14:00 по московскому времени. Первые четвертьфинальные матчи состоится 5/6 апреля, ответные – 12/13 апреля.
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