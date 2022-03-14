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Лига чемпионов: прогноз на матч «Аякс» – «Бенфика», 15 марта 2022 года
вчера, 20:15
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» сыграет дома с «Бенфикой». Матч пройдет 15 марта, он начнется в 23:00 по московскому времени.
Ставки и прогнозы букмекеров:
- Победа «Аякса» – 1,43.
- Ничья – 5,45.
- Победа «Бенфики» – 7,1.
Пасвер, Стекеленбург и Клайбер не помогут «Аяксу» из-за травм. Выход Ихаттарена – под вопросом. У «Бенфики» травмированы Вериссимо, Пинту и Сеферович.
Первый матч закончился вничью 2:2.
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