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#Лига чемпионов #Аякс #Бенфика

Лига чемпионов: прогноз на матч «Аякс» – «Бенфика», 15 марта 2022 года

вчера, 20:15

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» сыграет дома с «Бенфикой». Матч пройдет 15 марта, он начнется в 23:00 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров:

  • Победа «Аякса» – 1,43.
  • Ничья – 5,45.
  • Победа «Бенфики» – 7,1.

Пасвер, Стекеленбург и Клайбер не помогут «Аяксу» из-за травм. Выход Ихаттарена – под вопросом. У «Бенфики» травмированы Вериссимо, Пинту и Сеферович.

Первый матч закончился вничью 2:2.

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