Лига чемпионов: где смотреть матч «Аякс» – «Бенфика», 15 марта 2022 года. Во сколько прямая трансляция

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» примет «Бенфику». Матч состоится 15 марта и начнется в 23:00 по московскому времени.

Смотреть матч «Аякс» – «Бенфика» можно на телеканале «Матч Футбол 1». Прямая трансляция начнется в 22:45.

В первом матче, который прошел в Лиссабоне, команды сыграли вничью 2:2.

Одновременно с этим матчем пройдет игра «Манчестер Юнайтед» – «Атлетико» (первый матч – 1:1).

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