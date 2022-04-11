«Ливерпуль» – «Бенфика». Обзор, прогноз и ставки на матч: 13 апреля
В Лиге чемпионов проходят ответные матчи 1/4 финала. Во второй игре «Ливерпуль» примет «Бенфику». Первый матч закончился гостевой победой «Ливерпуля» 3:1.
- Встреча состоится в среду, 13 апреля;
- Она стартует в 22:00 по московскому времени;
- Букмекеры прогнозируют легкую победу «Ливерпуля». Winline дает коффициент 1,29 на это событие. Победа «Бенфики» оценивается коэффициентом 9,4. Кроме того, Winline дает коэффициент 1,83 на ТМ2.5.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бенфика» – «Ливерпуль»
- «МАТЧ! Футбол 1» покажет эту встречу в прямом эфире. Начало трансляции – в 21:45 по мск.
Для «Ливерпуля» и «Бенфика» это будет 12-я встреча в официальных турнирах. В предыдущих играх семь раз побеждал «Ливерпуль», четыре – «Бенфика». До этого противостояния команды последний раз встречались в апреле 2010 года в четвертьфинале Лиги Европы. Тогда «Ливерпуль» выиграл 4:1 после гостевого поражения 1:2.
«Бенфика» билась насмерть. Мы позволили им чуть больше, чем нужно, но они заслужили гол. Хотя мы могли защищаться получше», – реплика Юргена Клопа после матча. Тренер «Бенфики» Нелсон Вериссимо считает так: «Двери для нас не закрыты, но с учетом третьего пропущенного гола все становится гораздо труднее».
«Ливерпуль» между матчами с «Бенфикой» проводил важнейшую игру против «Ман Сити» в АПЛ. Счет – 2:2. Так прервалась серия «Ливерпуля» из пяти побед подряд. Он по-прежнему отстает от «Сити» в АПЛ на одно очко, впереди еще семь игр.
«Бенфика» после «Ливерпуля» выиграла 3:1 у «Белененсеша», но она все так же далека от «Порту» (минус 15 очков) и «Спортинга» (минус девять), хотя и забила больше всех в чемпионате.
У «Ливерпуля» нет отсутствующих игроков, но не исключена ротация в ответной игре ЛЧ. У «Бенфики» в хорошей форме находится забивший «Ливерпулю» Дарвин Нуньес – он забил «Белененсешу» три гола и готовится выйти в стартовом составе на «Энфилде».