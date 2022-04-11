«Ливерпуль» – «Бенфика». Обзор, прогноз и ставки на матч: 13 апреля

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бенфика» – «Ливерпуль»

«МАТЧ! Футбол 1» покажет эту встречу в прямом эфире. Начало трансляции – в 21:45 по мск.

Для «Ливерпуля» и «Бенфика» это будет 12-я встреча в официальных турнирах. В предыдущих играх семь раз побеждал «Ливерпуль», четыре – «Бенфика». До этого противостояния команды последний раз встречались в апреле 2010 года в четвертьфинале Лиги Европы. Тогда «Ливерпуль» выиграл 4:1 после гостевого поражения 1:2.

«Бенфика» билась насмерть. Мы позволили им чуть больше, чем нужно, но они заслужили гол. Хотя мы могли защищаться получше», – реплика Юргена Клопа после матча. Тренер «Бенфики» Нелсон Вериссимо считает так: «Двери для нас не закрыты, но с учетом третьего пропущенного гола все становится гораздо труднее».

«Ливерпуль» между матчами с «Бенфикой» проводил важнейшую игру против «Ман Сити» в АПЛ. Счет – 2:2. Так прервалась серия «Ливерпуля» из пяти побед подряд. Он по-прежнему отстает от «Сити» в АПЛ на одно очко, впереди еще семь игр.

«Бенфика» после «Ливерпуля» выиграла 3:1 у «Белененсеша», но она все так же далека от «Порту» (минус 15 очков) и «Спортинга» (минус девять), хотя и забила больше всех в чемпионате.

У «Ливерпуля» нет отсутствующих игроков, но не исключена ротация в ответной игре ЛЧ. У «Бенфики» в хорошей форме находится забивший «Ливерпулю» Дарвин Нуньес – он забил «Белененсешу» три гола и готовится выйти в стартовом составе на «Энфилде».