«Бенфика» – «Ливерпуль». Обзор, прогноз и ставки на матч сегодня: 5 апреля
В начале апреля начнутся четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов. И в первой встрече у себя «Бенфика» примет «Ливерпуль»:
- Встреча состоится во вторник, 5 апреля;
- Она стартует в 22:00 по московскому времени;
- Букмекеры прогнозируют легкую победу «Ливерпуля». WInline дает коффициент 1.39 на это событие. Победа «Бенфики» оценивается коэффициентом 8,80. Кроме того, Winline дает коэффициент 2.36 на ТМ2.5.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бенфика» – «Ливерпуль»
- «МАТЧ! Футбол 1» покажет эту встречу в прямом эфире. Начало трансляции – в 21:45 по мск.
- Также в прямом эфире за матчем можно следить через Winline.
Для «Ливерпуля» и «Бенфика» это будет 11 очная встреча в официальных турнирах. Статистика предыдущих матчей: 4 победы «Бенфики» и 6 «Ливерпуля. Общий счет – 17:11 в пользу «Ливерпуля». В последний раз команды встречались в апреле 2010 года в рамках Лиги Европы. Тогда «Ливерпуль» был сильнее – 4:1.
Юрген Клопп перед матчем с уважением высказался о сопернике: «Люди думают, что мы фавориты – или что-то вроде этого. Но это уже может стать первой ошибкой. Я слишком давно в футболе, поэтому нельзя допускать подобных настроев.
Мы просто готовимся. Четвертьфинал Лиги чемпионов – это всегда тяжело. «Бенфика» показала классный футбол против «Аякса». Лиссабон – прекрасный город, а наш соперник – большой клуб».
Сам «Ливерпуль» подходит к этой встрече после 4-матчевой победной серии.