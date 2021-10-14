Раньше «Гуанчжоу» тратил десятки миллионов на трансферы и подписывал тренера Каннаваро. Сейчас из-за кризиса в атаке играет вратарь
Помните такой китайский топ-клуб «Гуанчжоу Эвергранд»? С 2011-го по 2017-й он семь раз подряд брал китайскую Суперлигу, по два раза побеждал в Кубке Китайской футбольной Ассоциации и Суперкубке Китайской футбольной Ассоциации и дважды побеждали в азиатской Лиге чемпионов.
Когда в Китае начался флешмоб с дорогими трансферами, то «Эвергранд» был одним из клубов, который его возглавлял. Топ-5 его трат за всю историю:
1. Паулиньо (куплен у «Барселоны» в сезоне-2018/19) за 42 млн евро.
2. Джексон Мартинес (куплен у «Атлетико» в сезоне-2015/16) за 42 млн евро.
3. Талиска (куплен у «Бенфики» в сезоне-2015/16) за 19,2 млн евро.
4. Рикардо Гулар (куплен у «Крузейро» в сезоне-2014/15) за 15 млн евро.
5. Паулиньо (куплен у «Тоттенхэма» в сезоне-2015/16) за 14 млн евро.
А до недавнего времени «Гуанчжоу» тренировал Фабио Каннаваро, но все изменилось из-за финансовых проблем в клубе.
Клубу плохо, потому что у владельца-застройщика многомиллиардные долги
Кризис «Гуанчжоу Эвергранд» формально связан с кризисом его владельца – второго по величине застройщика Китая Evergrande Real Estate Group. За время работы компания построила 1300 домов на территории 280 городов Китая. Сейчас она столкнулась с лютым кризисом, который влияет на все вложения Evergrande Real Estate Group.
По данным The New York Times, долг компании достиг отметки в 3 млрд долларов США. За последние десять лет Evergrande Real Estate Group инвестировала в создание электромобилей, спортзалы, продуктовую сеть. Но теперь вложения приходится резко урезать. Резкая смена политики сказалась и на футбольном клубе «Гуанчжоу Эвергранд». С сезона-2019/20 за все трансферные окна «Гуанчжоу» совершил только один трансфер, за который заплатил деньги – отдал «Шанхаю СИПГ» 5,5 млн евро. Все остальные приобретения – аренды или подтягивания из молодежки.
До 28 сентября «Гуанчжоу» тренировал Фабио Каннаваро, но он ушел из-за финансовых проблем (хотя на официальном сайте он до сих пор указан как главный тренер). Несмотря на это, «Гуанчжоу» не думает о снятии с чемпионата. Заместитель гендиректора Ван Шуай говорит:
«Мы не исчезнем. Да, у клуба есть долги. Да, нам не хватает наших звезд. Но мы не думаем о расформировании. Мы с гордостью пройдем этот этап истории и выдержим любые испытания».
Сейчас в Кубке Китая «Гуанчжоу» не хватило запасных нападающих – в атаке вышел вратарь
Несмотря на тяжелое финансовое положение, клуб идет на втором месте в таблице Суперлиги и отстает от «Шаньдунь Тайшаня» всего на 3 очка. Правда, в Кубке «Гуанчжоу» сразу же вылетел от «Циндао» из второго дивизиона (0:1). Правда, с этим матчем связана интересная история.
8 игроков основного состава «Гуанчжоу» задействованы в сборной Китая – из-за перерыва на матчи сборных они остались в расположении сборной. Поэтому «Гуанчжоу» отправил на матч с «Циндао» игроков из команды U23. Таких набралось всего 15 (11 основных и 4 полевых). Место в воротах «Гуанчжоу» занял вратарь из резервной команды. Основной вратарь Го Цзяюй остался в запасе, но сменил защитника Чен Риджин на 85-й минуте и ушел в нападение.
Трюк временного тренера «Гуанчжоу» Чжию Лю не прокатил – Цзяюй не создал ни одного момента. А «Гуанчжоу» как проигрывал со счетом 0:1, так и завершил с тем же счетом матч.