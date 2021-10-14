Раньше «Гуанчжоу» тратил десятки миллионов на трансферы и подписывал тренера Каннаваро. Сейчас из-за кризиса в атаке играет вратарь

Помните такой китайский топ-клуб «Гуанчжоу Эвергранд»? С 2011-го по 2017-й он семь раз подряд брал китайскую Суперлигу, по два раза побеждал в Кубке Китайской футбольной Ассоциации и Суперкубке Китайской футбольной Ассоциации и дважды побеждали в азиатской Лиге чемпионов.

Когда в Китае начался флешмоб с дорогими трансферами, то «Эвергранд» был одним из клубов, который его возглавлял. Топ-5 его трат за всю историю:

1. Паулиньо (куплен у «Барселоны» в сезоне-2018/19) за 42 млн евро.

2. Джексон Мартинес (куплен у «Атлетико» в сезоне-2015/16) за 42 млн евро.

3. Талиска (куплен у «Бенфики» в сезоне-2015/16) за 19,2 млн евро.

4. Рикардо Гулар (куплен у «Крузейро» в сезоне-2014/15) за 15 млн евро.

5. Паулиньо (куплен у «Тоттенхэма» в сезоне-2015/16) за 14 млн евро.

А до недавнего времени «Гуанчжоу» тренировал Фабио Каннаваро, но все изменилось из-за финансовых проблем в клубе.