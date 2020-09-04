Китай
Подписаться
Сайт
Страна
Китай
Стадион
Материалы
АПЛ разорвала крупнейший телеконтракт с китайцами. Потери – больше 300 млн фунтов
#АПЛ
04 сентября 2020, 09:07
Посмотрите, как китайская футболистка живет в закрытом из-за коронавируса городе Ухань – и тренируется прямо на крыше здания
#Китай
04 февраля 2020, 18:58
Коронавирус добрался до спорта: турниры переносят, спортсмены уезжают в Европу
#Китай
01 февраля 2020, 17:15
«Барселона» передумала и отказалась от трансфера игрока, пока тот летел к ней на подписание контракта
#Седрик Бакамбу
31 января 2020, 05:02
Русский в Шаолине. Как жить в школе при монастыре, постигать кунг-фу − и открывать новый мир
#Китай
22 января 2020, 11:30
# новости спорта
Женская сборная Китая закрыта на карантин в Австралии из-за коронавируса
29 января 2020, 16:25