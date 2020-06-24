Вагнер Лав
ЦСКА
Кайрат
Вагнер Лав объяснил, почему не перешел в ЦСКА
24 июня 2020, 13:44
ЦСКА уже готов был объявить о трансфере и даже снял видеоролик, но переход сорвался. Вагнер перешел в «Кайрат».
Вот его объяснения:
«К сожалению, мы не смогли договориться. И причина этого не в деньгах! Мне очень жаль, что я не смогу вернуться домой. Но, значит, Богу виднее. Кто знает, может быть, у меня еще появится шанс сыграть за команду».
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