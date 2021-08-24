Кайрат
Курбан Бердыев
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#Кайрат #Курбан Бердыев

Бердыев стал главным тренером «Кайрата». Он не тренировал с 2019 года

3 часа назад

сайт «Кайрата»

«Кайрат» объявил о контракте с Курбаном Бердыевым. Соглашение рассчитано до конца 2021 года, в нем есть опция продления еще на два года.

  • Бердыев не тренировал с тех пор, как ушел из «Рубина» в 2019 году. После отставки он занимался консультациями, один из его клубов был «КАМАЗ» из ПФЛ.
  • Для Бердыева это не первое назначение в «Кайрат». Он работал помощником тренера с 1991 по 1993 год, а в 1994 году стал главным тренером.
  • Среди его титулов: двухкратный чемпион РПЛ, победитель Кубка России и Суперкубка.
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Источник:
сайт «Кайрата»
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Бердыев не тренировал два года. Чем он занимался в это время: консультировал в «КАМАЗе» и Казахстане, судился с «Ростовом» из-за долга
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