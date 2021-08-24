Бердыев стал главным тренером «Кайрата». Он не тренировал с 2019 года

«Кайрат» объявил о контракте с Курбаном Бердыевым. Соглашение рассчитано до конца 2021 года, в нем есть опция продления еще на два года.

Бердыев не тренировал с тех пор, как ушел из «Рубина» в 2019 году. После отставки он занимался консультациями, один из его клубов был «КАМАЗ» из ПФЛ.

Для Бердыева это не первое назначение в «Кайрат». Он работал помощником тренера с 1991 по 1993 год, а в 1994 году стал главным тренером.

Среди его титулов: двухкратный чемпион РПЛ, победитель Кубка России и Суперкубка.