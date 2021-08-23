Макаров – фантомный игрок сборной России. Ездил даже на Евро, но еще ни разу не сыграл
Денису Макарову 23 года. Этим летом он сменил команду – перешел из «Рубина» в «Динамо» за 7,5 миллиона евро. Макаров был одним из заметных игроков РПЛ прошлого сезона, когда забил семь голов и сделал ассист. Сейчас он тоже стартовал с важного действия: именно удар Макарова отбил перед собой Акинфеев. Фомин сыграл на добивании – «Динамо» выиграло у ЦСКА (2:1).
В «Динамо» Макаров получил главное – возможность выходить в стартовом составе. Так случилось в двух подряд матчах РПЛ. Валерий Карпин тоже обозначил принципы подбора игроков для сборной России: важно, чтобы у них была игровая практика. По этому критерию Макаров подходит – так он и попал в расширенный список игроков России на отбор к ЧМ-2022.
23 августа Валерий Карпин сократил этот список. Теперь в нем осталось 29 игроков. Макарова в списке не оказалось по странной причине. Объяснение Карпина по его ситуации: «Он хорошо использует отведенные ему минуты в новом клубе, но мы решили дать Денису больше времени, чтобы освоиться в «Динамо» во время паузы на сборные».
Это не сочетается с желанием самого Макарова. Он рассказывал, что выбрал «Динамо» именно ради возможной игры за сборную. В момент попадания в расширенный список Макаров радовался в интервью официальному сайту «Динамо»: «Я еду в сборную не отбывать номер, а помогать национальной команде достигать поставленных задач. Так же, как и моему клубу».
В сборную Макаров в итоге не поехал. Хотя при Черчесове уже попадал в список игроков, но никогда официально не играл за Россию. Даже сейчас в списке международных игр на сайте РФС у Макарова значатся только шесть матчей. Все – в составе России U21. Денис Макаров выступал за молодежку на молодежном ЧЕ-2021, где команда не вышла из группы.
Все достижения Макарова во взрослой сборной России:
1) Попадание в расширенный состав России на Евро-2020.
2) Место на скамейке в товарищеской игре с Польшей.
3) Попадание в окончательный состав России на Евро-2020.
4) Место на скамейке в игре с Финляндией.
Макаров рассказывал в интервью Sport24, что с пониманием воспринимает решение Черчесова: «Я не расстраиваюсь ни в коем случае, нет обид. Наоборот, мне важен этот опыт. Я получил опыт для размышлений: что надо улучшать. У меня были отличные конкуренты, Головин и Миранчук. Они выступают в Европе, и конкуренцию с ними выдерживать тяжело».
Объяснимо, почему Денис Макаров не вызывался в сборную раньше. Половину сезона-2019/20 он вообще проводил в ФНЛ, где играл в составе «Нефтехимика». Только потом перешел в «Рубин», а через полтора сезона – в «Динамо». Но быстрый прогресс Макарова на клубном уровне пока никак не сочетается с его перспективами в сборной России.
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