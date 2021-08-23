Макаров – фантомный игрок сборной России. Ездил даже на Евро, но еще ни разу не сыграл

Денису Макарову 23 года. Этим летом он сменил команду – перешел из «Рубина» в «Динамо» за 7,5 миллиона евро. Макаров был одним из заметных игроков РПЛ прошлого сезона, когда забил семь голов и сделал ассист. Сейчас он тоже стартовал с важного действия: именно удар Макарова отбил перед собой Акинфеев. Фомин сыграл на добивании – «Динамо» выиграло у ЦСКА (2:1).

В «Динамо» Макаров получил главное – возможность выходить в стартовом составе. Так случилось в двух подряд матчах РПЛ. Валерий Карпин тоже обозначил принципы подбора игроков для сборной России: важно, чтобы у них была игровая практика. По этому критерию Макаров подходит – так он и попал в расширенный список игроков России на отбор к ЧМ-2022.

23 августа Валерий Карпин сократил этот список. Теперь в нем осталось 29 игроков. Макарова в списке не оказалось по странной причине. Объяснение Карпина по его ситуации: «Он хорошо использует отведенные ему минуты в новом клубе, но мы решили дать Денису больше времени, чтобы освоиться в «Динамо» во время паузы на сборные».