Вау, какую красоту забивает Макаров из «Рубина» в этом году 🎯

Тот гол «Зениту» он прокомментировал так:

Это один из лучших в моей карьере, занесу его в свой личный топ. Их не так много. Плюс этот мяч очень важен для «Рубина».

Мне кажется, это с детства заложено – такой финт [ложный замах] у меня получается. Но я его не так часто использую, потому что защитники тоже смотрят игры и изучают манеру действий соперника. Но в матче с «Зенитом» голова уже отключилась – на автоматизме делал то, что тренировал много лет.

Сначала хотел пробить левой, но потом понял, что удар перекрывают, и решил убрать под правую. Я не король ударов с нее, хотя могу иногда попасть, она тоже рабочая. Но тут еще раз переложил под левую и тогда уже нанес удар. Все получилось».

☄️ Против «Уфы». Смещался с правого фланга и запульнул такой гол.