Вау, какую красоту забивает Макаров из «Рубина» в этом году 🎯
С момента возобновления сезона РПЛ Денис Макаров из «Рубина» провел три матча:
🕳 Против «Ахмата» – ничем не запомнился.
☄️ Против «Зенита» – отличный гол после прохода. Плюс он обеспечил классную развязку встречи.
Тот гол «Зениту» он прокомментировал так:
Это один из лучших в моей карьере, занесу его в свой личный топ. Их не так много. Плюс этот мяч очень важен для «Рубина».
Мне кажется, это с детства заложено – такой финт [ложный замах] у меня получается. Но я его не так часто использую, потому что защитники тоже смотрят игры и изучают манеру действий соперника. Но в матче с «Зенитом» голова уже отключилась – на автоматизме делал то, что тренировал много лет.
Сначала хотел пробить левой, но потом понял, что удар перекрывают, и решил убрать под правую. Я не король ударов с нее, хотя могу иногда попасть, она тоже рабочая. Но тут еще раз переложил под левую и тогда уже нанес удар. Все получилось».
☄️ Против «Уфы». Смещался с правого фланга и запульнул такой гол.
Факты по результативным действиям Макарова:
- Оба гола в 2021-м у него получились очень красивыми.
- «Уфе» в этом сезоне он забил трижды. Два раза она пропускала от Макарова в первом круге. Один – сейчас.
- Во встрече второго круга с «Уфой» он еще отдал голевую передачу на Самошникова.
- После 22 туров этого сезона у Дениса Макарова в РПЛ уже шесть голов. В Премьер-лиге это его лучший показатель. Вообще в чемпионатах он лишь раз забил больше – в сезоне-2019/20, играя за «Нефтехимик», он забил в ФНЛ 11 мячей (в 20 встречах).