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Клубы из России ни разу не победили за 12 матчей на групповом этапе еврокубков
06 ноября, 00:52
В Лиге чемпионов и в Лиге Европы прошла половина группового этапа. От России в еврокубках участвуют четыре клуба. Их результаты:
Лига чемпионов
➖ «Зальцбург» – 2:2
✖️ «Бавария» – 1:2
➖ «Атлетико» – 1:1
➖ «Ренн» – 1:1
✖️ «Челси» – 0:4
✖️ «Севилья» – 2:3
✖️ «Брюгге» – 1:2
✖️ «Боруссия» Д – 0:2
➖ «Лацио» – 1:1
Таблица группового этапа Лиги чемпионов
Лига Европы
➖ Вольфсбергер» – 1:1
➖ «Динамо» З – 0:0
✖️ «Фейеноорд» – 1:3
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