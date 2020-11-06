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#Лига Европы #Футбол #Краснодар #Зенит #ЦСКА #Локомотив

Клубы из России ни разу не победили за 12 матчей на групповом этапе еврокубков

06 ноября, 00:52

В Лиге чемпионов и в Лиге Европы прошла половина группового этапа. От России в еврокубках участвуют четыре клуба. Их результаты:

Лига чемпионов

«Локомотив»

➖ «Зальцбург» – 2:2

✖️ «Бавария» – 1:2

➖ «Атлетико» – 1:1

«Краснодар»

➖ «Ренн» – 1:1

✖️ «Челси» – 0:4

✖️ «Севилья» – 2:3

«Зенит»

✖️ «Брюгге» – 1:2

✖️ «Боруссия» Д – 0:2

➖ «Лацио» – 1:1

Таблица группового этапа Лиги чемпионов

Лига Европы

ЦСКА

➖ Вольфсбергер» – 1:1

➖ «Динамо» З – 0:0

✖️ «Фейеноорд» – 1:3

Таблица группового этапа Лиги Европы

Матч завершен
Фейеноорд
Роттердам
Хапс 63
Кекчю 71
Гертрейда 72
3:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Сенеси 79
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