Клубы из России ни разу не победили за 12 матчей на групповом этапе еврокубков

В Лиге чемпионов и в Лиге Европы прошла половина группового этапа. От России в еврокубках участвуют четыре клуба. Их результаты:

Лига чемпионов

«Локомотив»

➖ «Зальцбург» – 2:2

✖️ «Бавария» – 1:2

➖ «Атлетико» – 1:1

«Краснодар»

➖ «Ренн» – 1:1

✖️ «Челси» – 0:4

✖️ «Севилья» – 2:3

«Зенит»

✖️ «Брюгге» – 1:2

✖️ «Боруссия» Д – 0:2

➖ «Лацио» – 1:1

Таблица группового этапа Лиги чемпионов

Лига Европы

ЦСКА

➖ Вольфсбергер» – 1:1

➖ «Динамо» З – 0:0

✖️ «Фейеноорд» – 1:3

Таблица группового этапа Лиги Европы