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Лента
Матч-центр
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Фейеноорд
Роттердам
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Сайт
https://www.feyenoord.nl/
Страна
Нидерланды
Стадион
Де Кейп
Тренер
Дик Адвокат
Д. Адвокат
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Смолов всегда мечтал о Европе: вел переговоры с топ-клубами, сам отказывался от середняков
#Федор Смолов
30 января, 23:02
«Аякс» и «Фейеноорд» вместе поддержали медработников, сражающихся с коронавирусом
#чемпионат Нидерландов
21 марта, 11:50
Как стать настоящим героем вечера? Забить три гола и отдать футболку мальчику
#Фейеноорд
06 марта, 22:48
Адвокат работает тренером в Голландии в пяти (!) разных десятилетиях. Вся эпоха – в одной картинке
#Дик Адвокат
20 января, 00:43
Подросток за 150 тысяч евро делает победы для «Баварии». Каждый выход на замену в Бундеслиге – гол
#Джошуа Зиркзее
21 декабря 2019, 22:54
Дик Адвокат после «Зенита» вечно гастролирует. За 10 лет – 12 команд в 6 странах
#Дик Адвокат
30 октября 2019, 17:01
«Фейеноорд» раз в год приглашает детей на матч и забрасывает их игрушками. Помогают даже чужие болельщики
#Фейеноорд
15 сентября 2019, 22:55
Бил в пах партнера, слушал песню 47 тысяч фанатов о себе. Это рекордный трансфер «Краснодара»
#Фейеноорд
20 июня 2019, 21:41
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