Как забить пять автоголов одному вратарю

У защитника «Фейеноорда» Свена ван Бека тяжелые будни. В матче против «Гронингена» его команда проиграла с минимальным счетом, а сам ван Бек отметился мячом в собственные ворота. С 24-летним игроком такое произошло уже в шестой раз за карьеру. Для этого ему понадобилось всего 106 матчей.

Так совпало, что этим автоголом Свен повторил рекорд всего чемпионата Голландии. До ван Бека шесть автоголов за 144 матча забивал только защитник Марилия, но он никогда не играл в топ-командах. Зато голы в ворота соперников у ван Бека получались всего три раза, поэтому тут баланс явно не в его пользу.

Портал Voetbalzone нашел еще один забавный факт из результативности ван Бека: пять раз от него пропускал голкипер Кеннет Вермеер. Это логично, потому что ван Бек всю карьеру играет в одной команде, а Вермеер принадлежит «Фейеноорду» с 2014 года. «Ден Хааг», АЗ, «Де Графсхап», «Эксельсиор», «Херенвен» и «Гронинген» - в играх с этими командами у ван Бека случались автоголы. В них же у «Фейеноорда» возникали проблемы.

