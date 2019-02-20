Робин ван Перси
чемпионат Нидерландов
Фейеноорд
Ван Перси привел в восторг детей перед игрой. Милота!
20 февраля 2019, 20:48
«Фейеноорд» проиграл очередной матч чемпионата Голландии в гостях «Гронингену» (0:1), но кто не был проигравшим в тот вечер для тысяч фанатов по всей стране, так это капитан роттердамского клуба Робин ван Перси.
Он сделал простую вещь – весело и искренне поздоровался перед игрой со всеми детьми в подтрибунном помещении. Этим жестом знаменитый футболист заставил умиляться взрослых и на всю жизнь оставил позитивное впечатление у детей. Полминуты сплошного удовольствия.
- Ван Перси уже год играет за родной «Фейеноорд» – он бесплатно перешел в январе 2018-го из «Фенербахче;
- За половину прошлого сезона голландец забил семь голов (пять в лиге, два – в Кубке), за половину нынешнего – уже 12 (10+2);
- Ван Перси объявил об уходе из футбола в конце сезона – 30 июня истекает его контракт. Если игрок не передумает, то завершит карьеру в возрасте 35 лет;
- Уйти чемпионом ему не удастся, слишком уж велико отставание от лидирующего ПСВ – 15 очков. Далековато находится и «Аякс» – в 11 баллах. «Фейеноорд» идет третьим;
- И все же есть шанс уйти с трофеем. «Фейеноорд» продолжает выступать в Кубке Голландии – через месяц состоится битва с «Аяксом» в полуфинале, соперником в финале будет либо «Виллем II», либо АЗ. Ван Перси уже выигрывал Кубок с «Фейеноордом» в прошлом году и даже забивал в финале.
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