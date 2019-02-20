Ван Перси привел в восторг детей перед игрой. Милота!

«Фейеноорд» проиграл очередной матч чемпионата Голландии в гостях «Гронингену» (0:1), но кто не был проигравшим в тот вечер для тысяч фанатов по всей стране, так это капитан роттердамского клуба Робин ван Перси.



Он сделал простую вещь – весело и искренне поздоровался перед игрой со всеми детьми в подтрибунном помещении. Этим жестом знаменитый футболист заставил умиляться взрослых и на всю жизнь оставил позитивное впечатление у детей. Полминуты сплошного удовольствия.