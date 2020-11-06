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#Марио Фернандес #Футбол #РПЛ #ЦСКА #Лига Европы #Фейеноорд

Фернандес травмировался в матче против «Фейеноорда»

06 ноября, 00:22

ЦСКА и «Фейеноорд» встретились в третьем туре группового этапа Лиги Европы.

Матч завершен
Фейеноорд
Роттердам
Хапс 63
Кекчю 71
Гертрейда 72
3:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Сенеси 79

На 31-й минуте матча вместо Марио Фернандеса вышел Алан Дзагоев. Официальный твиттер ЦСКА писал, что перед этим Фернандес держался за левое колено.

В этом сезоне Фернандес отыграл за ЦСКА 12 матчей РПЛ и сделал один ассист. В Лиге Европы он выходил на полный матч с загребским «Динамо».

Фернандес вызван в сборную России на ноябрьские матчи.

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