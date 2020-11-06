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Фернандес травмировался в матче против «Фейеноорда»
06 ноября, 00:22
ЦСКА и «Фейеноорд» встретились в третьем туре группового этапа Лиги Европы.
На 31-й минуте матча вместо Марио Фернандеса вышел Алан Дзагоев. Официальный твиттер ЦСКА писал, что перед этим Фернандес держался за левое колено.
В этом сезоне Фернандес отыграл за ЦСКА 12 матчей РПЛ и сделал один ассист. В Лиге Европы он выходил на полный матч с загребским «Динамо».
Фернандес вызван в сборную России на ноябрьские матчи.
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