Фернандес травмировался в матче против «Фейеноорда»

На 31-й минуте матча вместо Марио Фернандеса вышел Алан Дзагоев. Официальный твиттер ЦСКА писал, что перед этим Фернандес держался за левое колено.

В этом сезоне Фернандес отыграл за ЦСКА 12 матчей РПЛ и сделал один ассист. В Лиге Европы он выходил на полный матч с загребским «Динамо».

Фернандес вызван в сборную России на ноябрьские матчи.