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Алан Дзагоев
№10
Полузащитник
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Команда
ЦСКА
Гражданство
Россия
Дата рождения
17 июня 1990 (30) лет
Рост
179
Вес
70
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Уникальный матч ЦСКА и «Сочи»: великолепный Обляков, гол Чалова, возвращение Дзагоева
#ЦСКА
10 ноября 2019, 18:43
«Коронавирус отступил! Это Гинер все купил!» ЦСКА переделал культовый заряд фанатов под юбилей Гинера
#Евгений Гинер
26 мая, 13:54
«Алания» – ЦСКА – самый душевный матч Кубка. Во Владикавказе встретили Дзагоева пирогами и посвятили баннер Савину
#Кубок России
25 сентября 2019, 19:33
«Аланию» возродили. Габулов – президент, будет стабильный бюджет и вторая команда
#Алания Владикавказ
11 июля 2019, 16:30