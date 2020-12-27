Алан Дзагоев
№10
Полузащитник
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Команда
ЦСКА
Возраст
30
Рост
179
Вес
70
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Рэпер OG Buda выпустил трек «Дзагоев». Дзагоев там упоминается один раз и рифмуется с GG Allin
#Алан Дзагоев
30 апреля, 14:38
Пас Дзагоева на Фернандеса три года назад на ЧМ расстроил Олича. Сейчас повторили – и все трое в полуфинале Кубка
#Алан Дзагоев
08 апреля, 22:30
Десять лет назад Дзагоев и Щенников попали в 100 главных талантов мира. Многие из того списка потом приезжали в РПЛ
#РПЛ
27 декабря 2020, 20:00
У Дзагоева – седьмая травма бедра. Суммарно из-за всех травм он пропустил уже 826 дней
#Алан Дзагоев
08 августа 2020, 18:23
«Коронавирус отступил! Это Гинер все купил!» ЦСКА переделал культовый заряд фанатов под юбилей Гинера
#Евгений Гинер
26 мая 2020, 13:54
Уникальный матч ЦСКА и «Сочи»: великолепный Обляков, гол Чалова, возвращение Дзагоева
#ЦСКА
10 ноября 2019, 18:43
«Алания» – ЦСКА – самый душевный матч Кубка. Во Владикавказе встретили Дзагоева пирогами и посвятили баннер Савину
#Кубок России
25 сентября 2019, 19:33
«Аланию» возродили. Габулов – президент, будет стабильный бюджет и вторая команда
#Алания Владикавказ
11 июля 2019, 16:30