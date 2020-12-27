Десять лет назад Дзагоев и Щенников попали в 100 главных талантов мира. Многие из того списка потом приезжали в РПЛ

В 2001 году испанское издание Don Balon публиковало список из сотни самых талантливых молодых футболистов. Там хватало известных сейчас имен вроде Кака, Иньесты или Фернандо Торреса, но были и футболисты из топ-клубов, которых сейчас мало кто помнит – вроде Бояна Джорджича из «МЮ» или Нано из «Барселоны». Засветился в той сотне и Марат Измайлов.

В конце 2010 года Don Balon вывесил новую сотню. Туда были включены игроки не старше 1989 года рождения. Там много известных имен, но есть и экзотичные фигуры, а еще – будущие легионеры РПЛ.

С кем попали в точку?

⭐️ Порядка 30 игроков сразу же можно отсечь – там Бэйл, Азар, Неймар, Гризманн, Лукаку, Де Хеа, Коутиньо и прочие звезды, которые себя зарекомендовали.

⭐️ В этот же список можно отнести и игроков из более слабых клубов, развившихся позже. Например, Джордана Хендерсона из «Сандерленда» или Хамеса, игравшего еще за «Порту». Ловрен тогда был в «Лионе», а Пасторе – в «Палермо».