Десять лет назад Дзагоев и Щенников попали в 100 главных талантов мира. Многие из того списка потом приезжали в РПЛ
В 2001 году испанское издание Don Balon публиковало список из сотни самых талантливых молодых футболистов. Там хватало известных сейчас имен вроде Кака, Иньесты или Фернандо Торреса, но были и футболисты из топ-клубов, которых сейчас мало кто помнит – вроде Бояна Джорджича из «МЮ» или Нано из «Барселоны». Засветился в той сотне и Марат Измайлов.
В конце 2010 года Don Balon вывесил новую сотню. Туда были включены игроки не старше 1989 года рождения. Там много известных имен, но есть и экзотичные фигуры, а еще – будущие легионеры РПЛ.
С кем попали в точку?
⭐️ Порядка 30 игроков сразу же можно отсечь – там Бэйл, Азар, Неймар, Гризманн, Лукаку, Де Хеа, Коутиньо и прочие звезды, которые себя зарекомендовали.
⭐️ В этот же список можно отнести и игроков из более слабых клубов, развившихся позже. Например, Джордана Хендерсона из «Сандерленда» или Хамеса, игравшего еще за «Порту». Ловрен тогда был в «Лионе», а Пасторе – в «Палермо».
У кого карьера могла сложиться лучше?
💫Были и достаточно известные игроки, которые по разным причинам не удержались в топ-клубах.
💫В какой-то степени это относится к Марио Балотелли или Бояну Кркичу, были персонажи вроде Брено и Контенто из «Баварии», Каналеса из «Реала», Марина из «Вердера» или Пато из «Милана».
Кто-то был из РПЛ?
• В сотню был включен Джано Ананидзе из «Спартака». На тот момент ему было всего 18 лет. К тому времени он уже год как играл в основном составе, засветился в Лиге чемпионов.
• Был и 20-летний Алан Дзагоев из ЦСКА – уже известный Европе игрок, за два года до этого дебютировавший за сборную России.
• Из ЦСКА попало еще двое – Георгий Щенников, который уже два сезона стабильно играл за клуб, и Томаш Нецид, забивший за те же два года 25 голов во всех клубных турнирах.
А кто потом играл в РПЛ?
• Нашлись и такие. Например, Абель Эрнандес – тогда он играл за «Палермо», а в Россию приехал только восемь лет спустя и почти ничего не показал в ЦСКА. Гораздо позже 2010-го приехал и Жулиано – через украинский «Днепр» и возвращение в Бразилию, но выиграл с «Зенитом» только бронзу РПЛ. Мехди Карсела-Гонсалес был частью звездного «Анжи», там же поиграл и нигериец Аруна Лукман.
• Приезжал и Янн Мвила, но карьера в «Рубине» могла сложиться куда ярче, а в «Динамо» он так и не попал. Еще один засветившийся в сотне – Саломон Рондон, он как раз запомнился и в «Рубине», и в «Зените».
• Уже в 2011-м в Россию приехал Ласина Траоре – играл с тех пор за «Кубань», «Анжи» и ЦСКА. А помните Сиянду Ксулу? Он играл в «Ростове» и даже выиграл с ним Кубок России. Еще в «Тосно» приезжал словенец Анте Вукушич, но потом и уехал, обнаружив проблемы с легкими, зато сейчас забивает на родине.
• Ярослав Ракицкий тоже был в списке. В «Зенит» он перебрался только под конец 2010-х.
Кажется, я знаю очень многих. Будут ли в этом списке незнакомые имена?
🇮🇹 Итальянец Гвидо Марилунго впечатлял в матчах за «Сампдорию» и молодежную сборную, но через несколько лет спустился в Серию В, затем еще ниже. Сейчас вообще играет в Серии С за «Монополи» из одноименного городка с населением в 50 тысяч человек.
🇫🇷 Француз Яннис Тафер выигрывал молодежный Евро со сборной Франции, но не закрепился в «Лионе» и большую часть карьеры провел в Швейцарии, где и играет до сих пор.
🇳🇱 Люк Кастаньос забил больше всех голов на юношеском Евро, позже перешел из «Фейеноорда» в «Интер», где даже забил победный гол в одном из матчей. Только с тех пор – средние клубы, слабо с трофеями, а к 28 годам – уже чемпионат Южной Кореи.
🏴 А вспомните в сборной Англии Джека Родуэлла? Защитник «Эвертона» был частью команды, взявшей серебро на молодежном Евро, даже выигрывал АПЛ с «Ман Сити», а сейчас всего лишь числится в худшей команде лиги – «Шеффилд Юнайтед».
🏴 Шотландец Дэнни Уилсон был выкуплен «Ливерпулем» у «Рейнджерс», но лишь только мотался по арендам. В 2018-м просто уехал в МЛС, где и играет за «Колорадо».
🇳🇴 Норвежец Маркус Хенриксен рулил за «Русенборг», хватал различные премии, но в Европе не слишком был известен – «АЗ», «Халл», да «Бристоль». В 2020-м в родной «Русенборг» и вернулся.
🇳🇴 Был и еще один норвежский футболист – Хармет Сингх, причем его нахваливал даже Хосеп Гвардиола после товарищеской игры «Барселоны» с «Валеренгой». Но любая попытка Сингха выбраться из чемпионата Норвегии оканчивалась неудачей – не заиграл нигде.
🇸🇪 Еще немного воспоминаний с севера – в список попал и швед Робин Седер, которым в конце 2000-х интересовались клубы вроде «Милана» и «Баварии», когда в полуфинале молодежного Евро он сделал голевой пас Маркусу Бергу. В топ-лигу Седер так и не выбрался, а за сборную Швеции дебютировал только в 2020-м.
🇮🇱 Был и израильтянин Бен Саар. Помните его в «Челси»? Он там сыграл всего несколько матчей, а потом чуть ли не каждый год катался по арендам. С 2015-го засел на родине, но сейчас арендован кипрским АПОЭЛом.
🇬🇷Очень много было ожиданий от Сотириса Ниниса, который дебютировал в неслабом на тот момент «Панатинаикосе» в 16 лет и ездил на ЧМ-2010, но позже он не закрепился в «Парме», а потом колесил по Бельгии и Израилю. Сейчас играет за греческий «Волос».
А как насчет экзотики?
🇬🇭 Ганец Доминик Адийя стал чемпионом мира (U-20) и в 2010-м попал в «Милан». Но там совсем не заиграл – сначала аренды, потом отъезд на Украину. Сейчас – уже пять лет как играет в Таиланде.
🇦🇪 Был парень из ОАЭ – Хамдан аль-Камали, даже ездил на Олимпиаду. Одно время им интересовался «Лион» и даже взял его в аренду на полгода, но иностранный опыт на этом и закончился. Как играл в ОАЭ, так и играет до сих пор.
🇿🇲Замбиец Эммануэль Маюка забивал за «Янг Бойз» победный гол «Зениту» в Лиге Европы, выигрывал Кубок Африки, пробовался в АПЛ и Лиге 1, но потом пошли путешествия – то в Египет, то в Израиль. С 2019-го играет на родине.
🇲🇶 Эмманюэль Ривьер – француз, но сейчас играет за сборную Мартиники. Известные клубы в карьере были («Сент-Этьен», «Монако», «Ньюкасл»), но с трофеями не сложилось. Зато дважды выходил из Лиги 2 (с «Монако» и «Метцем»).
А кто-то уже закончил?
Да, например, Вацлав Кадлец. Звезда «Спарты», порулил с Чехией на молодежном Евро (до бронзы), но в «Айнтрахте» закрепился всего на сезон, потом через Данию вернулся доигрывать домой. В 27 лет завершил карьеру из-за проблем с коленом.