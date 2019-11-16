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Марио Фернандес
№2
Защитник
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Команда
ЦСКА
Гражданство
Россия
Дата рождения
19 сент. 1990 (29) лет
Рост
188
Вес
81
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Что опять натворил Марио! Теперь спас ЦСКА от поражения, забив в девятку с разворота
#Марио Фернандес
29 февраля, 16:16
Россия недоборолась на атаках Бельгии. Разбираем голы
#Россия
16 ноября 2019, 22:45
Как правильно: Фелиш или Феликс? Почему бразилец Роналдо, но Криш – Роналду? Понятный гайд по всем португальским фамилиям
#Португалия
18 сентября 2019, 18:45
Между голами Фернандеса за сборную прошло 14 месяцев. Чего он добился за это время?
#Марио Фернандес
10 сентября 2019, 01:25
Матчи России в Калининграде – скука. Один гол ничего не меняет
#Россия
09 сентября 2019, 23:50
Жиго зажег в двух дерби подряд. Тогда лежа смотрел, как забивают «Спартаку», а сейчас сам забил аж дважды
#Самуэль Жиго
19 августа 2019, 21:43
Мы устали восхищаться Марио Фернандесом, но он опять кое-что придумал
#Марио Фернандес
04 августа 2019, 19:57
Как выучить восемь языков и везде жить без переводчика. Рассказывает лучший полиглот русского футбола
#Младен Кашчелан
07 мая 2019, 11:45