Между голами Фернандеса за сборную прошло 14 месяцев. Чего он добился за это время?

25 июля 2018 года: Фернандес делился впечатлениями от простого попадания в сборную на ЧМ-2018: «Мы все были счастливы принять участие в таком великолепном турнире. Я хотел бы поблагодарить Российскую Федерацию за эту привилегию – быть приглашенным в сборную и иметь возможность защищать цвета национальной команды на чемпионате мира.

26 ноября 2018 года: Виктор Гончаренко сказал о том, что Фернандес до конца года будет играть в маске. Он получил травму в игре с «Ромой». Тогда Фернандеса обвиняли в чрезмерном желании и неумении следить за собственным здоровьем. Отсюда и частые переломы носа. В ЦСКА уже забеспокоились, что это серьезно скажется на его игре.

13 апреля 2019 года: Фернандес получил вторую красную карточку за все время выступления в России. Произошло это в матче с «Оренбургом». Он долго извинялся, оправдывался и называл решение безобразным. Попутно продолжались споры о правильности натурализации, а сам Марио рассказывал о сорвавшейся возможности перейти в «Реал».

25 августа 2019 года: Магнуссон назвал Фернандеса машиной по забиванию голов. В августе он забил два раза и выдал классный ассист в матче с «Рубином». Фернандес впервые забил больше одного гола за сезон и отличился в двух играх подряд. За весь сезон-2018/19 в РПЛ Фернандес один раз отметился голом и сделал восемь голевых передач.

2 сентября 2019 года: Фернандеса не отпустили в «Валенсию». ЦСКА поставил цену в 35 миллионов евро, испанцы отказались. До этого на Фернандеса претендовали «Интер» и «Зенит». Ходили разговоры, что трансфер пытался организовать «Спартак». Фернандес остался в ЦСКА и окончательно освоился в составе сборной.

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С ЦСКА Марио Фернандес занял четвертое место в РПЛ. В этом сезоне команда сыграет в Лиге Европы. Марио Фернандес по-прежнему остается одним из главных игроков клуба, лиги и даже сборной. Прогресс в произношении русских слов у него тоже есть: