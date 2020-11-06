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«Фейеноорд» победил ЦСКА в Лиге Европы. Три гола – за девять минут
06 ноября, 00:51
ЦСКА проиграл «Фейеноорду» в третьем матче на групповом этапе Лиги Европы. Все три гола «Фейеноорд» забил за девять минут второго тайма.
- В первом тайме травмировался Марио Фернандес.
- В истории «Фейеноорда» это вторая победа над ЦСКА.
- ЦСКА опустился на последнее место в группе. Команда имеет два очка за три матча.
- Клубы из России ни разу не победили за 12 матчей на групповом этапе еврокубков.
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