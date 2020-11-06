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#Лига Европы #Футбол #ЦСКА #Фейеноорд

«Фейеноорд» победил ЦСКА в Лиге Европы. Три гола – за девять минут

06 ноября, 00:51

ЦСКА проиграл «Фейеноорду» в третьем матче на групповом этапе Лиги Европы. Все три гола «Фейеноорд» забил за девять минут второго тайма.

Матч завершен
Фейеноорд
Роттердам
Хапс 63
Кекчю 71
Гертрейда 72
3:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Сенеси 79
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