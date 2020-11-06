Оркун Кекчю
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#Оркун Кекчю #Футбол #ЦСКА #Лига Европы #чемпионат Нидерландов #Фейеноорд

Кекчю из «Фейеноорда» – автор победного мяча в ворота ЦСКА. Это его первый гол за год

06 ноября, 02:15

«Фейеноорд» победил ЦСКА в третьем матче группового этапа Лиги Европы. Оркун Кекчю – автор победного гола.

Матч завершен
Фейеноорд
Роттердам
Хапс 63
Кекчю 71
Гертрейда 72
3:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Сенеси 79

До этого Кекчю последний раз забивал 22 декабря 2019 года. Тогда его «Фейеноорд» выиграл у «Утрехта» в чемпионате Нидерландов.

После игры с ЦСКА Кекчю рассказывал, что общался со многими людьми для улучшения игры. Ему советовали чаще бить поворотам.

Во время празднования Кекчю изобразил очки. Это тоже отсылка к одному из тех, кто его поддерживал.

Контракт 19-летнего Кекчю с «Фейеноордом» рассчитан до лета 2025 года. Прямо сейчас Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.

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