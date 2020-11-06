Кекчю из «Фейеноорда» – автор победного мяча в ворота ЦСКА. Это его первый гол за год

До этого Кекчю последний раз забивал 22 декабря 2019 года. Тогда его «Фейеноорд» выиграл у «Утрехта» в чемпионате Нидерландов.

После игры с ЦСКА Кекчю рассказывал, что общался со многими людьми для улучшения игры. Ему советовали чаще бить поворотам.

Во время празднования Кекчю изобразил очки. Это тоже отсылка к одному из тех, кто его поддерживал.