Австрийский ЛАСК оштрафовали на шесть очков за преждевременное начало полноценных тренировок

Две недели назад клубам чемпионата Австрии разрешили проводить тренировки в небольших группах. ЛАСК нарушил это распоряжение и позволил своим футболистам заниматься в полном составе.

В соцсетях появлялись видео с тренировок ЛАСКа. Австрийские клубы возмутились, почему ЛАСК нарушил правила социального дистанцирования. Федерация футбола моментально отреагировала на это – оштрафовала ЛАСК на 12 очков и 75 тысяч евро.