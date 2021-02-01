В «Тамбове» осталось всего девять игроков. Из них двое – вратари

«Тамбов» близок к снятию с РПЛ. Информацию о девяти игроках на контракте подтвердил тренер Сергей Первушин, о двух вратарях сообщил Sport24.

Три цитаты:

🗯️ Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков: «На 8 февраля у нас запланировано собрание, где уже будут приняты решения по дальнейшей судьбе клуба. Прогноз не очень хороший».

🗯️ Сергей Первушин: «Да, у нас осталось девять игроков. Но сейчас вообще не до того, чтобы считать футболистов. Тут стоит вопрос, продолжит существовать клуб или нет, будем ли мы доигрывать сезон. Думаем только об этом».

🗯️ Полузащитник «Тамбова» Антон Килин: «Видимо, все идет к тому, что «Тамбов» снимется. Ни одного полноценного сбора команда не провела, народу нет».

Сейчас «Тамбов» занимается последнее место в РПЛ. До 12-го места, которое позволяет остаться в лиге, – восемь очков. Матч с «Локомотивом» в 1/8 финала Кубка России запланирован на 20-21 февраля (пока нет точной даты).