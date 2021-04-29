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Манчестер Юнайтед VS Рома
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Манчестер Юнайтед - Рома: 29 апреля 2021 смотреть онлайн
Манчестер Юнайтед
Манчестер
-:-
-:-
Манчестер Юнайтед - Рома: 29 апреля 2021 смотреть онлайн
Рома
Рим
Лига Европы, 1/2 финала
Лига Европы,
1/2 финала
29 апр. 2021, 22:00 МСК
29.04.2021, 22:00 МСК
четверг
Cтадион Олд Траффорд
Олд Траффорд
Манчестер
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
27
Теллес
Алекс Теллес
2
Линделеф
Виктор Линделеф
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
31
Матич
Неманья Матич
6
Погба
Поль Погба
17
Фред
Фред
18
Фернандеш
Бруну Фернандеш
11
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
7
Кавани
Эдинсон Кавани
Запасные
13
Грант
Ли Грант
-
26
Хендерсон
Дин Хендерсон
-
33
Уильямс
Брендон Уильямс
-
48
Фиш
Уильям Фиш
-
8
Мата
Хуан Мата
-
34
ван де Бек
Донни ван де Бек
-
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
-
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
-
19
Диалло
Амад Диалло
-
74
Шоретайр
Шола Шоретайр
-
56
Эланга
Энтони Эланга
-
Тренерский состав
Уле-Гуннар Сульшер
Рома
мин
13
Лопес
Пау Лопес
61
Калафьори
Риккардо Калафьори
23
Манчини
Джанлука Манчини
3
Ибаньес
Рожер Ибаньес
2
Карсдорп
Рик Карсдорп
42
Диавара
Амаду Диавара
4
Кристанте
Бриан Кристанте
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
17
Верету
Жордан Верету
77
Мхитарян
Генрих Мхитарян
9
Джеко
Эдин Джеко
Запасные
83
Миранте
Антонио Миранте
-
87
Фузато
Даниэль Фузато
-
18
Сантон
Давиде Сантон
-
11
Педро
Педро
-
14
Вильяр
Гонсало Вильяр
-
55
Дарбо
Эбрима Дарбо
-
21
Майорал
Борха Майорал
-
31
Перес
Карлес Перес
-
54
Черво
Риккардо Черво
-
Тренерский состав
Паулу Фонсека
Новости
Сульшер попал в «МЮ» случайно – ему просто не перезвонил другой клуб АПЛ. На встрече с Фергюсоном он ел вонючую рыбу
#Уле-Гуннар Сульшер
15 апреля, 17:07
Аренда в «Вест Хэм» изменила карьеру Лингарда. Раньше – матчи в запасе и ссоры с Сульшером, сейчас – голы и вызовы в сборную
#Джесси Лингард
11 апреля, 18:32
Боллбой сильно запустил мячом в игрока «Ромы». Тот закричал, но раздумал падать и получил желтую от Карасева
#Риккардо Калафьори
09 апреля, 00:45
Развлечение на матче Лиги Европы – голый мужик побегал по полю, полежал, а потом сдался полиции
#Лига Европы
08 апреля, 23:17
Самый ядреный пранкер в истории спорта. Сажал друга в лимузин к Фергюсону, прикинулся игроком в ЛЧ, тушил Невилла фразой «Завали хлебало»
#Карл Пауэр
01 апреля, 15:35
Форвард «Лестера» посвящает каждый гол маме. Умерла, когда ему было 14, но по-прежнему мотивирует 💔
#Келечи Ихеаначо
21 марта, 22:24
«МЮ» поменял титульного спонсора. Старый разочаровался и ушел. Зато новый – сменил цвета ради клуба
#Манчестер Юнайтед
20 марта, 13:09
Есть три примера, когда Роналду вытаскивал свои клубы после поражения в плей-офф ЛЧ. Будет ли четвертый с «Порту»?
#Криштиану Роналду
18 февраля, 02:18
#
Новости матча
Трое вооруженных преступников ограбили дом Смоллинга на глазах у его жены и ребенка
вчера, 13:32
Определились все полуфиналисты Лиги Европы
15 апреля, 23:51
«Барселона» впервые стала самым дорогим футбольным клубом мира по версии Forbes
12 апреля, 21:13
Все результаты четвертьфиналов Лиги Европы. Хозяева не выиграли ни одного матча и проиграли в трех
09 апреля, 00:02
«Гранада» проиграла в два мяча «МЮ» на своем поле
08 апреля, 23:58
«Рома» одержала волевую победу в гостях над «Аяксом»
08 апреля, 23:55
Где смотреть матчи Лиги Европы 8 апреля 2021 года: во сколько прямая трансляция
08 апреля, 14:48
«Манчестер Юнайтед» запустил прием жалоб болельщиков на расизм. Их получают через онлайн-форму
02 апреля, 19:50