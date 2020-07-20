«Лечче», возможно, вылетит из лиги, потому что мяч попал в плечо вратарю
«Дженоа» и «Лечче» бьются за место в Серии А. В 34-м туре уже вылетел СПАЛ, падение «Брешии» – вопрос времени (слишком серьезное отставание), но третий кандидат в Серию В пока не определен.
За пять туров до конца прямо перед матчем «Дженоа» – «Лечче»:
- 17 место: «Дженоа» – 30 очков;
- 18 место (на вылет): «Лечче» – 29 очков.
Счет был 1:1, но за девять минут до конца «Дженоа» повезло: после удара Ягелло мяч полетел в штангу, от нее – в плечо вратаря Габриэла, затем закатился в ворота. Эта нелепость решила исход матча – 2:1 в пользу «Дженоа» и отрыв на четыре очка от зоны вылета.
Для «Лечче» – матч сплошных несчастий:
• Пропустили в начале от Санабрии, который каким-то чудом ударил и попал, находясь в окружении трех защитников;
• Не забили пенальти. Манкозу бил их девять в сезоне, не забил лишь один до этого. Он обычно подходит к мячу пешком и подскакивает перед ударом. Сейчас – просто разбежался без подскоков и ударил, а мяч полетел выше ворот.
• Проиграли из-за попадания мяча от штанги в плечо вратарю.
Хотя «Лечче» ли рассуждать о невезении, учитывая, что они забили гол, нанеся в матче всего один удар в створ ворот.
А вокруг Габриэла в этом сезоне складываются разные нелепые истории. Например, он отражал пенальти в матчах с «Ромой» и «Фиорентиной», а еще вытащил с «Сампдорией», но мяч по дуге все равно отскочил за линию. Как же обидно:
В матче с «Брешией» странно повел себя – не побежал за мячом, считая, что он уйдет за лицевую, а соперник нагнал и забил:
Не повезло в игре с «Дженоа» не только сейчас, но и в первом круге, когда Габриэл неудачно вынес мяч и застрял вдали от ворот, за что сразу получил гол с центра поля:
Календарь у «Лечче» слегка полегче – играть с «Брешией» и середняками «Болоньей», «Удинезе» и «Пармой». У «Дженоа» впереди такие же середняки «Сампдория» и «Верона», но также яркий «Сассуоло», а еще – «Интер». Запас в четыре очка для «Дженоа» подоспел очень вовремя.