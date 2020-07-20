«Лечче», возможно, вылетит из лиги, потому что мяч попал в плечо вратарю

«Дженоа» и «Лечче» бьются за место в Серии А. В 34-м туре уже вылетел СПАЛ, падение «Брешии» – вопрос времени (слишком серьезное отставание), но третий кандидат в Серию В пока не определен.

За пять туров до конца прямо перед матчем «Дженоа» – «Лечче»:

17 место: «Дженоа» – 30 очков;

18 место (на вылет): «Лечче» – 29 очков.

Счет был 1:1, но за девять минут до конца «Дженоа» повезло: после удара Ягелло мяч полетел в штангу, от нее – в плечо вратаря Габриэла, затем закатился в ворота. Эта нелепость решила исход матча – 2:1 в пользу «Дженоа» и отрыв на четыре очка от зоны вылета.