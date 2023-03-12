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|Главный тренер
|
Жозе Моуринью
|Главный тренер
|
Алессио Дионизи
|мин
|
1
Патрисиу
Руй Патрисиу
|
3
Ибаньес
Рожер Ибаньес
|
6
Смоллинг
Крис Смоллинг
|
23
Манчини
Джанлука Манчини
|
2
Карсдорп
Рик Карсдорп
|
4
Кристанте
Бриан Кристанте
|
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
|
77
Мхитарян
Генрих Мхитарян
|
22
Дзаньоло
Николо Дзаньоло
|
9
Абрахам
Тэмми Абрахам
|
59
Залевски
Никола Залевски
|Запасные
|
87
Фузато
Даниэль Фузато
-
|
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
-
|
24
Кумбула
Мараш Кумбула
-
|
5
Винья
Матиас Винья
-
|
27
Оливейра
Сержиу Оливейра
-
|
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
-
|
17
Верету
Жордан Верету
-
|
52
Бове
Эдоардо Бове
-
|
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
-
|
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
-
|
11
Перес
Карлес Перес
-
|
64
Афена-Гьян
Феликс Афена-Гьян
-
|Главный тренер
|
Жозе Моуринью
|мин
|
47
Консильи
Андреа Консильи
|
77
Кирьякопулос
Георгиос Кирьякопулос
|
5
Айхан
Каан Айхан
|
31
Феррари
Джанмарко Феррари
|
17
Мюлдюр
Мерт Мюлдюр
|
8
Лопес
Максим Лопес
|
16
Фраттези
Давиде Фраттези
|
97
Энрике
Матеус Энрике
|
25
Берарди
Доменико Берарди
|
18
Распадори
Джакомо Распадори
|
91
Скамакка
Джанлука Скамакка
|Запасные
|
24
Саталино
Джакомо Саталино
-
|
56
Пеголо
Джанлука Пеголо
-
|
13
Пелузо
Федерико Пелузо
-
|
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
-
|
6
Рожерио
Рожерио
-
|
44
Руан
Руан
-
|
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
-
|
23
Траоре
Хамед Траоре
-
|
92
Дефрель
Грегор Дефрель
-
|
10
Джуричич
Филип Джуричич
-
|
11
Черво
Риккардо Черво
-
|
15
Сейде
Эмиль Сейде
-
|Главный тренер
|
Алессио Дионизи