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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Каннаваро 12
1:3
Матч завершен
Рома
Рим
Джеко 57
Джеко 76
Наингголан 78
Серия А, 10 тур
Серия А,
10 тур
Италия
26 окт. 2016, 21:45 МСК
26.10.2016, 21:45 МСК
среда
Составы
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
12'
12'
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
23
Гаццола
Марсело Гаццола
73
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
79
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
90
11
Дефрель
Грегор Дефрель
90
22
Маццителли
Лука Маццителли
90
10
Матри
Алессандро Матри
63
16
Политано
Маттео Политано
90
Запасные
1
Помини
Альберто Помини
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
5
Антеи
Лука Антеи
26
Терранова
Эмануэле Терранова
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
20
Лирола
Поль Лирола
8
Бьондини
Давиде Бьондини
27
Риччи
Федерико Риччи
32
Дункан
Альфред Дункан
12
Сенси
Стефано Сенси
9
Иеммелло
Пьетро Иеммелло
90
Рагуса
Антонио Рагуса
Рома
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
85
33
Эмерсон
Эмерсон
90
6
Строотман
Кевин Строотман
70
4
Наингголан
Раджа Наингголан
78'
78'
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
9
Джеко
Эдин Джеко
57'
76'
57'
76'
90
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
79
11
Салах
Мохамед Салах
90
Запасные
18
Лобонц
Богдан Лобонц
19
Алисон
Алисон
3
Жуан
Жуан
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
5
Паредес
Леандро Паредес
30
Жерсон
Жерсон
57
Гросси
Лоренцо Гросси
10
Тотти
Франческо Тотти
7
Итурбе
Хуан Итурбе
96
Солери
Эдоардо Солери