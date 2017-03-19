Матч завершен
Рома
Рим
Паредес 16
Салах 45
Джеко 68
3:1
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Дефрель 9
Серия А, 29 тур

Серия А,

29 тур

Италия
19 марта 2017, 22:45 МСК
19.03.2017, 22:45 МСК
воскресенье
Марко Ди Белло
Марко Ди Белло
Главный Судья
Составы
Рома
мин
20
Фасио
Федерико Фасио
90
1
Щесны
Войцех Щесны
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
33
Эмерсон
Эмерсон
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
6
Строотман
Кевин Строотман
90
5
Паредес
Леандро Паредес
16'
16'
87
13
Перес
Бруно Перес
60
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
90
11
Салах
Мохамед Салах
45'
45'
76
Запасные
18
Лобонц
Богдан Лобонц
19
Алисон
Алисон
15
Вермален
Томас Вермален
3
Жуан
Жуан
21
Мариу Руй
Мариу Руй
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
7
Гренье
Клеман Гренье
30
Жерсон
Жерсон
9
Джеко
Эдин Джеко
68'
10
Тотти
Франческо Тотти
8
Перотти
Диего Перотти
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
32
Дункан
Альфред Дункан
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
90
55
Летшерт
Тимо Летшерт
45
7
Миссироли
Симоне Миссироли
69
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
90
25
Берарди
Доменико Берарди
90
11
Дефрель
Грегор Дефрель
9'
9'
58
16
Политано
Маттео Политано
90
Запасные
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
1
Помини
Альберто Помини
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
20
Лирола
Поль Лирола
21
Аквилани
Альберто Аквилани
27
Риччи
Федерико Риччи
12
Сенси
Стефано Сенси
10
Матри
Алессандро Матри
9
Иеммелло
Пьетро Иеммелло
90
Рагуса
Антонио Рагуса