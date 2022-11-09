Сассуоло - Рома: 09 ноября 2022 смотреть онлайн
Сассуоло
Сассуоло
-:-

Сассуоло - Рома: 09 ноября 2022 смотреть онлайн

Рома
Рим
Серия А, 14 тур

Серия А,

Италия
9 нояб. 2022, -:- МСК
9.11.2022, -:- МСК
среда
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Прошлые матчи

13.02.2022 13 февр. 2022 вс 20:00
Сассуоло
2 : 2
Рома
13.02.2022 13 февр. 2022 вс 20:00
Сассуоло
2
Рома
2
12.09.2021 12 сент. 2021 вс 21:45
Рома
2 : 1
Сассуоло
12.09.2021 12 сент. 2021 вс 21:45
Рома
2
Сассуоло
1
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Сассуоло
2 : 2
Рома
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Сассуоло
2
Рома
2
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:00
Рома
0 : 0
Сассуоло
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:00
Рома
0
Сассуоло
0
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 22:45
Сассуоло
4 : 2
Рома
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 22:45
Сассуоло
4
Рома
2
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 19:00
Рома
4 : 2
Сассуоло
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 19:00
Рома
4
Сассуоло
2
18.05.2019 18 мая 2019 сб 21:30
Сассуоло
0 : 0
Рома
18.05.2019 18 мая 2019 сб 21:30
Сассуоло
0
Рома
0
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 20:00
Рома
3 : 1
Сассуоло
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 20:00
Рома
3
Сассуоло
1
20.05.2018 20 мая 2018 вс 21:45
Сассуоло
0 : 1
Рома
20.05.2018 20 мая 2018 вс 21:45
Сассуоло
0
Рома
1
30.12.2017 30 дек. 2017 сб 17:00
Рома
1 : 1
Сассуоло
30.12.2017 30 дек. 2017 сб 17:00
Рома
1
Сассуоло
1
19.03.2017 19 марта 2017 вс 22:45
Рома
3 : 1
Сассуоло
19.03.2017 19 марта 2017 вс 22:45
Рома
3
Сассуоло
1
26.10.2016 26 окт. 2016 ср 21:45
Сассуоло
1 : 3
Рома
26.10.2016 26 окт. 2016 ср 21:45
Сассуоло
1
Рома
3
02.02.2016 02 февр. 2016 вт 22:45
Сассуоло
0 : 2
Рома
02.02.2016 02 февр. 2016 вт 22:45
Сассуоло
0
Рома
2
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 16:00
Рома
2 : 2
Сассуоло
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 16:00
Рома
2
Сассуоло
2
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 21:45
Сассуоло
0 : 3
Рома
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 21:45
Сассуоло
0
Рома
3
06.12.2014 06 дек. 2014 сб 20:00
Рома
2 : 2
Сассуоло
06.12.2014 06 дек. 2014 сб 20:00
Рома
2
Сассуоло
2
30.03.2014 30 марта 2014 вс 13:30
Сассуоло
0 : 2
Рома
30.03.2014 30 марта 2014 вс 13:30
Сассуоло
0
Рома
2
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 17:00
Рома
1 : 1
Сассуоло
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 17:00
Рома
1
Сассуоло
1

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