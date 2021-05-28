Шесть клубов Серии А из топ-8 сезона-2020/21 сменили тренеров

Андреа Пирло ушел из «Ювентуса». Это только одна из тренерских перемен в Серии А по итогам сезона-2020/21.

Вот все клубы из первой восьмерки Серии А, которые сменили тренеров. Мы расположили их по местам в таблице:

«Интер». Конте ушел, Симоне Индзаги придет. «Милан» . Пиоли остается. «Аталанта» . Гасперини остается. «Ювентус». Пирло ушел. «Наполи». Гаттузо ушел. «Лацио». Симоне Индзаги ушел. «Рома». Фонсека ушел, Моуринью пришел. «Сассуоло». Де Дзерби ушел в «Шахтер».

У нас есть графика, где показаны перемены в карьере топ-тренеров из разных лиг: