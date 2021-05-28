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Шесть клубов Серии А из топ-8 сезона-2020/21 сменили тренеров
8 часов назад
Андреа Пирло ушел из «Ювентуса». Это только одна из тренерских перемен в Серии А по итогам сезона-2020/21.
Вот все клубы из первой восьмерки Серии А, которые сменили тренеров. Мы расположили их по местам в таблице:
- «Интер». Конте ушел, Симоне Индзаги придет.
- «Милан». Пиоли остается.
- «Аталанта». Гасперини остается.
- «Ювентус». Пирло ушел.
- «Наполи». Гаттузо ушел.
- «Лацио». Симоне Индзаги ушел.
- «Рома». Фонсека ушел, Моуринью пришел.
- «Сассуоло». Де Дзерби ушел в «Шахтер».
У нас есть графика, где показаны перемены в карьере топ-тренеров из разных лиг:
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