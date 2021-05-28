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#Серия А #Интер #Ювентус #Милан #Рома #Аталанта #Лацио #Наполи #Сассуоло

Шесть клубов Серии А из топ-8 сезона-2020/21 сменили тренеров

8 часов назад

Андреа Пирло ушел из «Ювентуса». Это только одна из тренерских перемен в Серии А по итогам сезона-2020/21.

Вот все клубы из первой восьмерки Серии А, которые сменили тренеров. Мы расположили их по местам в таблице:

  1. «Интер». Конте ушел, Симоне Индзаги придет.
  2. «Милан». Пиоли остается.
  3. «Аталанта». Гасперини остается.
  4. «Ювентус». Пирло ушел.
  5. «Наполи». Гаттузо ушел.
  6. «Лацио». Симоне Индзаги ушел.
  7. «Рома». Фонсека ушел, Моуринью пришел.
  8. «Сассуоло». Де Дзерби ушел в «Шахтер».

У нас есть графика, где показаны перемены в карьере топ-тренеров из разных лиг:

Николай Живоглядов, Гол.ру

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Источник:
Гол.ру
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