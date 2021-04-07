«Ювентус» обыграл «Наполи» и стал третьим в таблице. «Интер» победил «Сассуоло», продлив победную серию до 10 игр

В Серии А прошли два перенесенных матча. В одном «Ювентус» обыграл «Наполи» (2:1), в другом «Интер» выиграл у «Сассуоло» (2:1).

«Ювентус» после этой победы набрал 59 очков и поднялся на третье место в таблице. «Наполи» с 56 очками идет пятым.

Один из голов «Ювентуса» забил Криштиану Роналду. Для него это 25-й мяч в сезоне в лиге. Он достигает такой отметки в 11-м из 12 последних сезонов.

«Интер» остается на первом месте с 71 очков. Он на десять очков опережает «Милан», занимающий второе место.

Для «Интера» это десятая победа в Серии А подряд. В последний раз он не выигрывал в лиге 23 января – тогда была ничья с «Удинезе» (0:0). Последнее поражение было 6 января от «Сампдории» (1:2).